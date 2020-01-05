Hasta yakınlarının çantasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta yakınlarının çantasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hasta yakınlarının çantasını çalan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta özel hastanelerde hasta yakınlarının çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta özel hastanelerde hasta yakınlarının çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özel hastanelerde yaşanan çanta hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Şerafettin B. olduğunu belirledi. Şüpheli, hastanede keşif amaçlı dolaşırken gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan kaydı bulunan Şerafettin B'nin, emniyette yapılan sorguda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, çalıntı bir çanta ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Hasta yakınlarının çantasını çalan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:43 Kaynak: AA
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