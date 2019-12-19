Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim - Son Dakika

Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim

6 saat önce

ADANA'da, sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarını göremediği hastanın yakınları tarafından darbedilen Doktor Mahmut Özcan, "Ben bu saldırıyı hak etmedim" dedi.

Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim, System.String[]

ADANA'da, sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarını göremediği hastanın yakınları tarafından darbedilen Doktor Mahmut Özcan, "Ben bu saldırıyı hak etmedim" dedi.

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli Doktor Mahmut Özcan, muayene için gelen hastaya tahlil yaptırdı. Ancak sistemdeki arıza nedeniyle tahlil sonuçlarını göremedi. Durumu söylediği hasta ve yakınları tepki gösterdi. Çıkan tartışmada, grup, doktoru darbetti. Yaralanan Özcan, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi edilen Özcan saldırganlardan şikayetçi olurken, Adana Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları yaşanan şiddet olayını protesto etti.

'HAK ETMEDİM'

Mesleğini yapmaya çalıştığını ve saldırıyı hak etmediğini söyleyen Mahmut Özcan, "28 yıllık hekimim. 11 yıldır aynı bölgede çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir hasta, hasta yakını, herhangi bir arkadaşla tartışmam olmadı. Saldırının sebebini bile anlayamadım, darbedildim. Çok üzgünüm" dedi.

Polis saldırganlarla ilgili soruşturma başlattı.


Mahmut Özcan, Küçükdikili, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim
Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
19:25 Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika
19:25 Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
19:24 Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak - Son Dakika
19:23 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
19:20 4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]