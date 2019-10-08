Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)
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2 KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen, çıkan tartışmada doktor Mustafa Öztürk'e tekme ve tokat saldırıp sol ayağını kıran Arif Ç. (33) ve M.Ç (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen, çıkan tartışmada doktor Mustafa Öztürk'e tekme ve tokat saldırıp sol ayağını kıran Arif Ç. (33) ve M.Ç (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Ahmet Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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