Son Dakika Haberleri: Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)
Son Dakika Güncel Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)

Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)

41 dakika önce

2 KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen, çıkan tartışmada doktor Mustafa Öztürk'e tekme ve tokat saldırıp sol ayağını kıran Arif Ç. (33) ve M.Ç (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2), System.String[]

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da, acil servise getirdikleri hastalarına öncelik tanınmasını isteyen, çıkan tartışmada doktor Mustafa Öztürk'e tekme ve tokat saldırıp sol ayağını kıran Arif Ç. (33) ve M.Ç (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Ahmet Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Mustafa Öztürk, Acil Servis, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı
İBB'den metrobüs açıklaması: 12 yılını dolduran araçlar filodan çıkartılacak Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek! Son dakika! Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 23:07:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]