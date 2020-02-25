Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darbetmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darbetmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darbetmesi güvenlik kamerasında

6 saat önce

Sivas Numune Hastanesinde iki hasta yakını, biri kadın 3 güvenlik görevlisini darbetti.

Sivas Numune Hastanesinde iki hasta yakını, biri kadın 3 güvenlik görevlisini darbetti.

Numune Hastanesinde dün yakınlarını hastaneye getiren iki kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri Fatih Yıldız, Münire Eker ve İlhan Canlı darbedildi. Güvenlikçilerden Fatih Yıldız'ın burnu kırıldı.

Darp raporu alan güvenlik görevlileri, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sendikadan kınama

Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz Güven-Sen) Sivas İl Başkanı Muhammed Yalçınkaya, hastane bahçesinde yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getirdiklerini belirten Yalçınkaya, "Sağlık çalışanlarının ve hastaların canlarını, canları pahasına koruyan özel güvenlik görevlisi kardeşlerimize geçen hafta ve dün itibarıyla hasta yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur." dedi.

Her iki olayda 8 güvenlik görevlisinin hasta yakınlarınca darbedildiğini belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bu olaya müteakip emekçi kardeşlerimiz tarafından darp raporu alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Alın teriyle gece gündüz demeden çalışarak evine ekmek götüren emekçilerimiz hasta yakınlarınca canavarca bir hisle vücutlarının farklı bölgelerinde kemik kırıklarına varan bir şiddet ile karşı karşıya kalmıştır. Ülke genelinde özel güvenlik görevlisi emekçilerine şiddet artarak devam etmektedir. Özellikle sağlık sektöründe emekçilerimize yönelik şiddetin son bulması, iş yerlerinde güvenle görevlerini yapabilmeleri için caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz."

Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darbetmesi güvenlik kamerasında

Fatih Yıldız, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğlunun saçıyla kolye ve tespih yapımına başladı, şimdi yurt dışına bile satış yapıyor
İranlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı! Olay anı kamerada Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı

Son Dakika Haberleri
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:25:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darbetmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]