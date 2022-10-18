HASTA YAKINLARININ TIBBİ SEKRETERİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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HASTA YAKINLARININ TIBBİ SEKRETERİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA

18.10.2022 21:14

ÇORUM'da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli tıbbı sekreter Mehmet Küçük, hasta yakını 5 kişinin uğradığı tekme ve yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.

ÇORUM'da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli tıbbı sekreter Mehmet Küçük, hasta yakını 5 kişinin uğradığı tekme ve yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde meydana geldi. Hastanede görevli Mehmet Küçük ile bazı hasta yakınları arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında hasta yakınları tıbbı sekreter Küçük'e tekme ve yumruklarla saldırdı. Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile Mehmet Küçük'ü saldırganların elinden kurtarıldı. Yaralanan Küçük hastane acil servisinde tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 5 hasta yakınını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Tıbbı sekreter Mehmet Küçük'ün saldırıya uğradığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saldırı sırasında Küçük'ün tekme ve yumrukların hedefi olduğu görülüyor. Görüntülerde, acil serviste panik yaşanırken, hasta ve yakınları sağa sola kaçışmaya çalıştığı yer alıyor.

SALDIRIYA TEPKİ

Öz Sağlık-İş Sendikası, Tabipler Odası, Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Genel Sağlık-İş Sendikası üyeleri hastane önünde toplanarak saldırıya tepkilerini dile getirdi. Öz Sağlık-İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, Bizler doktoru, hemşiresi, sekreteri, güvenliği, temizlik ve klinik çalışanları olarak zaman zaman ölümle sonuçlanan şiddete maruz kalmaktayız. Gayesi sadece hastaya hizmet etmek olan gerek hayata döndürme, gerekse sağlığını yerine getirmek için çabalayan, emek harcayan sağlık emekçileriyiz. Sistemin aksaklıklarından sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlıkçıya şiddet sizin sorununuzun çözümü olmayacaktır? dedi. (DHA)

YORUMLAR
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Kavga eden iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı Kavga eden iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı Hasta yakınlarının tıbbi sekreteri darbettiği anlar kamerada Hasta yakınlarının tıbbi sekreteri darbettiği anlar kamerada
Kaynak: DHA

Hitit Üniversitesi, Mehmet Küçük, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASTA YAKINLARININ TIBBİ SEKRETERİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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