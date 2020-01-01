Hasta yakınlarıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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Hasta yakınlarıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı

6 saat önce

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret saati dışında yoğun bakımdaki babasını görmek için yangın merdiveninden giren bıçaklı kişi ve arkadaşıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Hasta yakınlarıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı, System.String[]

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret saati dışında yoğun bakımdaki babasını görmek için yangın merdiveninden giren bıçaklı kişi ve arkadaşıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, 26 Aralık Perşembe akşam saatlerinde yoğun bakımdaki babasını görmeye gelen hasta yakını Mahri Z. ve arkadaşı Mehmet D, hastanenin bahçesine bariyerin olduğu bölümden bulundukları ticari araçla kaldırıma çıkarak girdi.

Yangın merdiveninin olduğu bölümden hastaneye giren hasta yakınlarıyla ziyaret saati olmadığı için kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Bıçakla saldıran Mahri Z, hastane polisi ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi.

Zanlılara müdahale eden güvenlik görevlilerinden 3'ü bıçakla, 5'i darp sonucu yaralandı. Güvenlik görevlileri, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Mahri Z, acil servisteki tedavisinin ardından arkadaşıyla gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

"Ayağımı ısırdı"

Hastanenin güvenlik hizmetleri sorumlusu Gökhan Özyumuşak, AA muhabirine, yoğun bakımında görevli arkadaşlarının telsizden destek istediğini belirterek, girişin yasak olduğu alana giren iki kişiyi çıkarmak için ricada bulunduklarını ancak direndiklerini söyledi.

Bağırarak konuşan kişilerden ricada bulunduğunu ifade eden Özyumuşak, şunları dile getirdi:

"Diğer hastalar da etkilendi çünkü burası kritik bir yer. Şahısları kollarından tutup dışarı davet ettik ama yine direndiler. Tam kapıdan dışarı çıkartırken biri cebinden bıçak çıkarttı. Öldürme kastıyla bize saldırdı. Birkaç arkadaşımızı bıçakla yaraladı. Bir tanesi kalçasından, bir tanesi de alnından yaralandı. Daha sonra bana döndü. Kendisine yaptığının yanlış olduğunu, bıçağı bırakması gerektiğini söyledim. İlk savurduğu zaman kendimi biraz geriye attım ama alnımda bir iz oluştu.

Daha sonra bir daha bıçakla üzerime hamle yapınca elimle tuttum, o arada iki parmağımda kesik oluştu."

Bıçağı zanlının elinden zorla aldıklarını belirten Özyumuşak, "Şahsı yere yatırınca da ayağımı ısırdı. İlk saldırıya başladığında bayan güvenlik arkadaşımızın kulağına vurdu. Onun kulağında da işitme kaybı meydana geldi. Ben dahil toplam 8 arkadaşımızı yaraladı. Daha sonra polis ekipleri geldi. Ekipler nezaretinde polis noktasına indirdik. Arkadaşlarımız eğer kendisini korumasalardı aramızda dahi olmayacaklardı. Kendisi de cop darbesiyle yaralanmıştı. Şahsı hemen acil servise götürdük, tedavisini de biz yaptırdık." ifadelerini kullandı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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