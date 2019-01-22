Son Dakika Haberleri: Hasta Yakınlarıyla Güvenlikçiler Birbirine Girdi: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Hasta Yakınlarıyla Güvenlikçiler Birbirine Girdi: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

29 dakika önce

Adıyaman'da güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında çıkan kavgada 4 güvenlikçi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Hasta Yakınlarıyla Güvenlikçiler Birbirine Girdi: 4 Yaralı, 3 Gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında çıkan kavgada 4 güvenlikçi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Hastane koridorunda yaşanan kavga güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 5.katındaki Dahiliye Servisinde meydana geldi. Ziyaret saati bittiği için güvenlik görevlileri tüm ziyaretçileri dışarı çıkartmak istedi. Hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma hasta yakınları ve güvenlik görevlileri arasında kavgaya dönüştü. Çok sayıda hasta yakını ve güvenlik görevlisinin karıştığı kavgada 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, 3 hasta yakını polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Kavgada Bilal Ö., Zübeyir D., Mahmut M. ve Fatih Ö. yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri hasta yakınları olan F.D., M.D. ve K.Y. isimli şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada 3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti

Ziyaret Saati Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 23:15:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasta Yakınlarıyla Güvenlikçiler Birbirine Girdi: 4 Yaralı, 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]