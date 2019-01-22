Hasta Yakınlarıyla Güvenlikçiler Birbirine Girdi: 4 Yaralı, 3 Gözaltı
29 dakika önce
Adıyaman'da güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında çıkan kavgada 4 güvenlikçi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman
'da güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında çıkan kavgada 4 güvenlikçi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Hastane koridorunda yaşanan kavga güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 5.katındaki Dahiliye Servisinde meydana geldi. Ziyaret saati bittiği için güvenlik görevlileri tüm ziyaretçileri dışarı çıkartmak istedi. Hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma hasta yakınları ve güvenlik görevlileri arasında kavgaya dönüştü. Çok sayıda hasta yakını ve güvenlik görevlisinin karıştığı kavgada 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, 3 hasta yakını polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Kavgada Bilal Ö., Zübeyir D., Mahmut M. ve Fatih
Ö. yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri hasta yakınları olan F.D., M.D. ve K.Y. isimli şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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