Hasta yakınlarıyla güvenlikçiler birbirine girdi... O anlar kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan kavgada 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı
ADIYAMAN - Adıyaman
'da güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında çıkan kavgada 4 güvenlikçi yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nin 5.katındaki Dahili Servisinde meydana geldi. Ziyaret saati bittiği için güvenlik görevlileri tüm ziyaretçileri dışarı çıkartmak istedi.
Hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma hasta yakınları ve güvenlik görevlileri arasında kavgaya dönüştü.
Hastane koridorunda yaşanan bu kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Çok sayıda hasta yakını ve güvenlik görevlisinin karıştığı kavgada 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, 3 hasta yakını polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Kavgada Bilal Ö., Zübeyir D., Mahmut M. ve Fatih
Ö. yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri hasta yakınları olan F.D., M.D. ve K.Y. isimli şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.