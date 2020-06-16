Hasta yardım çağrısı üzerine gelen sağlık ekibine zor anlar yaşattı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen KOAH hastası kişi, gelen sağlık ekibine zor anlar yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda rahatsızlanan ve alkollü olduğu öne sürülen KOAH hastası İ.T'nin yardım çağrısı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Gelen ambulansa binmeyi reddeden hasta için polis ekipleri başka bir ambulans çağırdı. İ.T. yine ambulansa binmeyi kabul etmeyerek sağlık görevlilerini tehdit etti.

Polis ekiplerinin güçlükle ikna ettiği İ.T. ambulansa binmeye razı oldu. Bir polis memurunun da sağlık görevlilerini korumak için tedbir amaçlı bulunduğu ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen hasta tedaviye alındı.

Sağlık görevlilerinin şikayetçi olmadıkları hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.