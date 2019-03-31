Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar sandıklara ambulanslarla taşındı
Oy kullanmaya sedye ile geldi
ARTVİN - Artvin
'in Borçka
ilçesinde 83 yaşındaki Asiye Atmaca tedavi gördüğü hastaneden ambulansla alınarak sedye üzerinde sandık başına götürülerek oyunu kullandı.
Rahatsızlığı nedeniyle ilçe devlet hastanesinde tedavi gören 83 yaşındaki Asiye Atmaca ısrarla oy kullanmak isteyince ambulansla hastaneden alınarak oy kullanacağı Mehmet Akif Ersoy
İlköğretim Okulu'na getirildi. Ambulanstan alınarak sedye üzerinde sandık başına sağlık görevlileri ve yakınlarının yardımı ile getirilen Atmaca oyunu kullandıktan sonra tekrar sedye ile ambulansa konularak hastaneye götürüldü.
Oy kullanacağı okula ambulansla getirildi
BURSA - Bursa
'da sandığa kendi imkanlarıyla gidemeyen vatandaşlar, ambulanslarla okullara götürülerek oy kullanılması sağlandı.
Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanacakları okullara gitmek için yollara düştü. Sandığa gitmek isteyip de evden çıkamayanlar ise evden sağlık hizmetleri personeli yardımı ile okullara taşındı. Bursa'nın İnegöl
ilçesinde ikamet eden Kadir Ferik, oy kullanacağı okula sağlık personelinin eşiğinde oy kullanmaya gitti.
Oyunu kullanan Ferik, "Allah herkesten razı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Geçirdiğimiz bir kazadan dolayı gelme imkanımız yoktu. Arkadaşlara bilgi verdik. Onlarda gelip bizleri aldı. Seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Ambulansla Sandık Başına Gittiler
NİĞDE - Niğde
'de hastanede yatarak tedavi gören hastalar oy kullanacakları yerlere ambulansla götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından, Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören ve oy kullanmak isteyen vatandaşlar için ambulans ve hastane araçları tahsis edildi.
Yürüyebilen hastalar, İl Sağlık Müdürlüğüne ait araçlarla oy kullanacakları yere ulaştırıldı. Yatarak tedavi gören hastalar ise yataklarından sedyeyle alınarak ambulansla taşındı.
Sedye ya da tekerlekli sandalyeyle hastaları sandığın başına kadar götürüp oy kullanmasını sağlayan sağlık personeli, hastaları ambulansla tekrar hastaneye getirdi. Niğde'de yüzde 95 engelli olan 68 yaşındaki Hasan Gökalp, ambulansla Mevlana
ortaokuluna getirilerek oy kullandırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü, Niğde'de toplamda hastanede yada evde hasta olan 130 seçmeni taşıdıkları bildirildi.
Engelli seçmenler sandığa taşındı
Oy kullanabilmeleri için evden okula servisle götürüldüler
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen engelli vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü Engelli Birimi tarafından evlerinden alınıp servislerle taşınarak oy kullanmaları sağlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanımı aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, oy kullanmak isteyen, ancak yatağa bağlı olan engelli vatandaşlar için Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Engelli Birimi ekipleri harekete geçti. Daha önceden adresleri belirlenen engelli vatandaşlar için İl Sağlık Müdürlüğü'nün engelli servisleri görevlendirildi. Toplam 25 engelli birey, Engelli Birimi ekiplerince evlerinden paletli kombinasyon sedye ile alınarak oy kullanacakları okula götürüldü. Vatandaşlık görevlerini yerine getiren engelliler, oy kullanma işlemleri bittikten sonra da aynı titizlikle evlerine bırakıldı.
"Eskişehir'de 3 tane ambulans vardı ama şimdi bir telefonla işi bağlıyorum"
İl Sağlık Müdürlüğü Engelli Birimince evinden alınarak Turgut Reis Endüstri Meslek Lisesi
1290 numaralı sandıkta oy kullanan 54 yaşındaki yürüme engelli Sami Dönertaş, gerçekleştirilen hizmet hakkında konuştu. Dönertaş, "Geldik oyumuzu kullandık. Herkes görevini dört dörtlük yerine getirdi. Yerel seçimlerin Türkiye
'de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben 54 yaşındayım. Eskişehir'de 3 tane ambulans vardı bugüne kadar. Ama şimdi bir telefonla işi bağlıyorum. Herkese teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
70 yaşındaki kadın oy kullanmaya ambulansla geldi
TEKİRDAĞ - Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Çorlu
'da seçmenler saat 08: 00'den itibaren oy kullanacakları sandıklara giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
2'si gezici toplam 568 sandığın kurulduğu Çorlu'da vatandaşların oy verme haklarını kullanmaları için sağlık ekipleri de adeta seferber oldu.
Çorlu genelinde hastanelerde ya da evlerinde tedavileri süren toplam 7 hasta 112 Acil Servis
ekiplerince oy kullanacakları okullara taşındı.
Bu hastalardan biri de 70 yaşındaki Ayşe Kayın'dı. Yaşlı kadın evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Çorlu Atakent
Ortaokulu'na getirildi. Burada 1548 numaralı sandıkta oyunu kullanan yaşlı kadın yine sağlık ekiplerini yardımıyla ambulansa alınarak evine götürüldü.
Hastalar, ambulansla sandık başına taşındı
Ambulanslar, hastaların oy kullanması için seferber oldu
MUŞ - Muş
'ta Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında tedavi gören hastalar, ekipler tarafından ambulanslarla evlerinden alınarak sandık başına götürüldü. Muş Devlet Hastanesi
'Evde Sağlık Hizmetleri' uygulaması kapsamında tedavi gören hastaları oy kullanmaları için ambulanslarla evlerinden alarak vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmeleri için çalışıyor. Ekipler, Kale
Mahallesi TOKİ evlerinde ikamet eden 87 yaşındaki Teyfik Rençber'i oy kullanması için Tevfik Sırrı Gür
İlkokuluna taşıdı. 1043 nolu sandıkta oyunu kullanan Teyfik Rençber, sağlık ekipleri tarafından evine bırakıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan 87 yaşındaki Teyfik Rençber, ambulans yardımı ile oyunu kullandığını ifade ederek, "Ambulansla gittim oyumu kullandım yeniden ambulansla eve geldim. Allah, devletimizden razı olsun. Allah, kimseyi devletsiz bırakmasın" dedi.
Muş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Doktoru Arif Türkermen, "Bugün Tevfik Rençber ismindeki 87 yaşındaki erkek hastamız kalp hastasıydı. Hastamız yürüme güçlüğü çekiyordu. Ambulansla, hastamızın oy kullanması için okula götürdük. Hastamız oyunu kullandı. Bu hastamızla beraber bugün toplamda 20 hastanın oy kullanması için ulaşımlarını sağladık." ifadelerini kullandı.