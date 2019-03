Hasta, Yaşlı ve Engelli Vatandaşlar Sandıklara Ambulanslarla Taşındı

Oy verme işleminin saat 07: 00'da başladığı Bitlis'te 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri evde yatalak olan ve sandık başına gidemeyecek kadar rahatsız olan hastaları alarak oy verecekleri sandıklara taşıdı. Bitlis Merkez Şemsi Bitlis Mahallesinde bulunan 82 yaşındaki Sebiha Baba için ekipler seferber oldu. Dar sokağa giren ekipler Sebiha baba'yı evinden alarak oy kullanacağı Şemsi Bitlis İlkokuluna getirdi. Burada oy kullanacağı sandığa götürülen Sebiha Baba, torunu ile birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra Sebiha baba'yı evine geri götürdü.

Bitlis ve ilçelerinde organize olarak çalıştıklarını belirten 112 Sorumlu Doktoru Doğukan Şınga ise, sandık başına gidemeyen hastaları gün boyunca vatandaşlık görevlerini yapmaları için sandık başlarına taşıyacaklarını belirtti.

Şınga, "Bitlis ve ilçelerinde 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri olarak programlı bir şekilde oy kullanmak isteyen engelli, yatalak ve yaşlı hastaları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için sandıklarına taşıyoruz. Seçim bitinceye kadar görev başında bekliyoruz. İlçelerimizde de bu şekilde taşıma işlemi gerçekleştiriyoruz" dedi.



Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi

Mersin'de bedensel engelli bir kişi, oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile geldiği okulda, engelli asansöründe görevli olmayınca vatandaşların yardımı ile merdivenlerde çıkabildi



MERSİN - Mersin'de bedensel engelli bir kişi, oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile geldiği okulda, engelli asansöründe görevli olmayınca vatandaşların yardımı ile merdivenlerde çıkabildi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri dolayısıyla Mersin'de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi olaysız şekilde devam ediyor. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bağlı bulundukları bölgedeki okullarda oylarını kullanırken, katılımın da yüksek olduğu gözleniyor.

Bu arada merkez Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Selim Koyuncu da oyunu kullanmak için Yalınayak Ortaokulu'na tekerlekli sandalyesiyle geldi. Engelli asansöründe görevli olmaması nedeniyle merdivenden çıkmaya çalışan Koyuncu'nun yardımına, çevredeki vatandaşlar ile seçim görevlileri yetişti. Bu arada okuldaki bir görevli, engelli şahsın yanına giderek, "Rampamız var, asansörümüz de var, neden söylemediniz?" diye sordu. Asansörde görevli bulunmadığını söyleyen Selim Koyuncu da vatandaşların yardımı ile oyunu kullandı.

Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, asansörde görevli olmayınca merdivene yönlendiğini, ancak bu tür yerlerde insanların genel olarak sürekli kendisine yardımcı olduğunu belirtti. Her insanın oyunu kullanması gerektiğini ifade eden Koyuncu, "Her kim olursa olsun oyunu kullanmalı. Herkesin bir görüşü vardır. O yönde oyunu kullanmasını isterim. Çünkü bu her zaman olan bir şey değil. Seçimin yapması gerekir. Kimin ileri gitmesi isteniyorsa o yönde oyunu kullanılması gerekir" dedi.



Hastalar 112 ambulansları sayesinde oy kullanabildi

-İl Sağlık Müdürlüğü, hasta vatandaşların oy kullanabilmesi için 33 nakil aracı ve 83 personel ile yardımcı oldu

-33 yaşındaki hasta oyunu ambulansta kullandı

-57 yaşındaki Mihriban Menteşe 112 ekiplerinin yardımı ile sandık başına gidebildi



KAYSERİ - Kayseri'de hastalar 31 Mart yerel seçimlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu 33 nakil aracı ve 83 personelin sayesinde oylarını sıkıntısız bir şekilde kullandı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerde ve evlerde tedavi gören ve oyunu kullanmak isteyen hastalara yardımcı oldu. Sabah saat 08.30'da başlayan oy kullanma işlemi ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmetleri ambulansları, 112 ambulansları ve nakil araçlarının da bulunduğu 33 nakil aracı ve 83 personelle hastaların da oy kullanabilmesi ve sandık başına gidebilmesi için yardım etti.

Kayseri Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde yatan ve uzun süredir tedavi gören 33 yaşındaki Hatice Altı da bu hizmetten faydalandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nden ambulansla alınan Hatice Altın, oyunu kullanacağı Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi. Sandık görevlileri oy pusulası ve mührü getirerek Hatice Altın'ın oy kullanmasını sağladı.

31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu ambulansta kullanan Hatice Altın, "Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Oyumu kullanmak için bana bu hizmeti sağlayan devletime, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve 112 ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayağından rahatsız olan ve oyunu kullanacağı Şehit doktor Ulucan Dayan İlkokulu'na kadar gelen 57 yaşındaki Mihriban Menteşe, okulun merdivenlerini çıkamayınca 112'den yardım istedi. Yapılan ihbar sonrasında okula gelen 112 ekipleri, Mihriban Menteşe'yi okulun 2. katında bulunan 2034 nolu sandığın başına kadar çıkardı. Burada oyunu kullanan Mihriban Menteşe, "Oyumu kullanmak için yardım istedim. Sağ olsun 112 ekipleri yardım talebimi geri çevirmedi. Bize bu imkanı sağlayan ve yardımcı olan 112 ekibimize ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.



Elazığ'da hasta ve engelliler sandığa taşındı

ELAZIĞ - Elazığ'da oy kullanmak isteyen engelli ve hasta vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından taşınarak, oy kullanmaları sağlandı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri birimi, Mahalli idareler seçiminde oy kullanmak isteyen engelli ve hasta vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için hizmet verdi. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar, 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak ekiplere ulaştı. Hazır bekletilen araçlar hasta ve engellileri alarak oy kullanacakları okula götürüp, oyunu kullanmasının ardından evine tekrar bıraktı.

Yeni Mahallede ikamet ve yürüme güçlüğü çeken Bilal ve Fatma Karakaya çifti de ekiplerden yardım istedi. Yaşlı çifti ekipler, evinden alıp oyunu kullanacağı İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine götürüldü. Bin 353 nolu sandıkta oyunu kullanan çift, daha sonra tekrar evine bırakıldı.

Oyunu kullanabileceklerini belirten Bilal Karakaya, "Devletimiz iyidir. Allah çok razı olsun, memnunuz. İğneleri vardı gelip yapıp gittiler. Bir kuruş paramız da gitmedi. Bizi arabayla alıp okula getirdiler orada oyumuzu kullanıp bir daha geri getirdiler. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum hangi parti hayırlıysa Allah ona yardımcı olsun. Hakkımızda hayırlısı kimse o olsun" dedi.



Tekerlekli sandalye ile oyunu kullandı

ELAZIĞ - Elazığ'da engellilerin sesi olmak isteyen ve belediye meclis üyesi adayı olan Sarapnel Palsi hastası 23 yaşındaki Uğur Durmuş, tekerlekli sandalye ile giderek oyunu kullandı.

Üniversite Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin ve Şengül Durmuş çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan 23 yaşındaki Uğur Durmuş, SP hastalığı nedeniyle el ve ayaklarını yeterli oranda kullanamıyor. Fırat Üniversitesi'nde işletme bölümü 3'üncü sınıf öğrenci olan Durmuş, AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı oldu. Engellilerin sesi olmak isteyen Durmuş, bugün babasının desteğiyle tekerlekli sandalye ile Atatürk Anadolu Lisesi'nin yolunu tuttu. 1325 nolu sandıktan oyunu kullanan Durmuş, engellilerin her tarafta olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Ülkenin demokrasi şöleni içerisinde olduğunu belirten Uğur Durmuş, "Bende belediye meclis üyesi adayı olarak Elazığ Atatürk Anadolu Lisesinde oyumu kullanmaya geldim. O mecliste inşallah engellileri temsilen olurum. Buradan halka sesleniyorum. Herkes oyunu kullansın, hangi partiye oy verdiği hiç önemli değil. Yeter ki vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini tamamlasın" dedi.

Aynı zamanda Fırat Üniversitesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu aktaran Durmuş, "Doğuştan SP hastasıyım. Doğuştan gelen bir rahatsızlık. Meclis üyesi adaylığına da engellileri temsil amaçlı girmiş bulunmaktayım. Allah nasip ederse girersem mecliste en iyi şekilde engellileri temsil için çabalayacağım. Biz yaz, kış, yağmur, çamur demeden bugüne kadar geldik. Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin. Biz engelli olarak engel tanımıyoruz. Normal bir vatandaşın yaptığı her şeyi bizde yapabiliyoruz. Bunu da kanıtlamış durumdayız. Biz her tarafta varız olmaya da devam edeceğiz. Engelli kardeşlerim asla ve hiçbir zaman kendilerini eve kapatmasınlar, dışarıya çıksınlar. Hayat yaşamaya değer engelli olmak yaşamaya engel değildir" diye konuştu.



Siirt'te yaşayan 93 yaşındaki seçmen oyunu kullandı

Evde bakım hizmetleri engelliler ve hastalar için mesai yaptı

SİİRT - Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde ikamet eden, 93 yaşındaki Emine Çiçek, 31 Mart yerel seçimler için oyunu kullandı.

Gökçebağ beldesinde oturan 93 yaşındaki Emine Çiçek, evde bakım hizmetleri ve torunlarının yardımıyla ambulansla evinden alınıp belde merkezinde bulunan Gökçebağ İlkokulu'na götürüldü. Oy kullanma kabinine giden Çiçek, daha sonra oyunu kullandı.

Evde bakım hizmetleri personellerinin babaannesinin oy kullanmasını sağladıkları için memnun olduğunu belirten Emine Çiçek'in torunu Nuran Çiçek, "Babaannem için evde bakım hizmetlerinden geldiler. Oy kullanmaya götürecekler kimlikte 93 ama 100'ü aşmış. Sağlık Müdürlüğünü aradık. Ambulans gönderdiler. Bu hizmetten dolayı gelen evde bakım hizmetleri personellerine çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden gayet memnunuz" diye konuştu

Yürüyemediği için evde bakım hizmetlerini aradıklarını belirten Kerime Nas adlı vatandaş ise, "Sağ olsunlar gidemiyordum. Gelip beni aldılar. Oyumu kullandım. Allah devletimizi eksik etmesin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Siirt Devlet Hastanesi evde sağlık hizmetleri biriminden Yusuf Akman ve Yılmaz Turhan adlı personeller ise, "Arkadaşımızla beraber bu seçim gününde hasta ve engelli bulunan hastalarımıza koordinasyon merkezimizle iletişime geçtikten sonra ilgili yerlere oy kullanmaları için hizmet sunmaktayız. Hizmetimiz şu şekilde ilgili okula götürüp tekrardan eve getirmek. Seçimin daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak" şeklinde konuştu.



Felç olması oy kullanmasına engel olmadı

Kütahya'da 65 yaşındaki felçli bir hasta, araba bagajında seçim sandığına gidip oyunu kullandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde 65 yaşındaki felçli bir hasta, araba bagajında seçim sandığına gidip oyunu kullandı.

Oy kullanmanın vatani bir görev olduğunu ve memleket bütünlüğü için oyunu kullanmak istediğini belirten 65 yaşındaki felç geçiren Mehmet Nazmi Demirtaş, çocuklarına ne olursa olsun oy kullanmak istediğini ve vicdanen rahat olmak istediğini söyledi. Demirtaş'ın bu talebi üzerine çocukları, yüksek bagajlı bir araç tahsis ettiler ve babalarını oy kullanacağı Gazi Emet ilkokulundaki sandığına götürdüler.

Felç olan Demirtaş, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben hastanede tedavi görüyordum. 3 gün önce evime geldim. Seçim kuruluna ambulans için müracaat etmeyi unuttum. Vatandaşlık görevimi yerine getirebilmek için bu durumu gerçekleştirdim" diye konuştu.

Demirtaş'ın oyunu kullandıktan sonra araca binerken devletin bütünlüğü için oyumu kullandım diyerek sevinmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.



Ambulansla oy kullanmaya geldi

Hastanede tedavi gören 75 yaşındaki seçmen 112 Acil Servis ekibinin yardımıyla oy kullandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki Hanife Sivritepe, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla alınarak oy kullanacağı okula getirilip oy kullandı.

Afyonkarahisar'da sabah saat 08.00'da başlayan oy kullanma işleminin ardından sağlık ekipleri önceden talepte bulunan hastaları evlerinden ya da hastanelerden alarak oy kullanacakları okullarda oy kullanmalarını sağladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören 75 yaşındaki Hanife Sivritepe isimli hastanın talebi üzerine tedavi gördüğü hastanenin servisinden refakatçisi ile birlikte alınarak Fatih Mahallesindeki Şehit Murat Saraç İlkokuluna getirildi. Burada üç görevlinin yardımıyla getirildiği okulun girişinden sedye ile oy kullanacağı sınıfa taşınan Hanife Sivritepe, sandık görevlileri tarafından sıra beklemeden öncelik tanınarak refakatçisinin eşliğinde perde arkasından giderek burada tercihini yaparak zarflara oy pusulalarını koydu. Daha sonra yine 112 görevlilerince perde arkasından sandık başına getirilen Sivritepe, oyunu kullanıp imzasını atarak sedye ile ambulansa kadar getirilerek tekrar tedavisine davam edilmek üzere Devlet Hastanesine götürüldü.

112'nin bu uygulamasından memnun olduğunu belirten 75 yaşındaki Hanife Sivritepe, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek "İyi bir duygu. Ambulansla oy kullanmayı kendim istedim. Devletime teşekkür ediyor. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

Annesine refakat eden oğlu Recep Sivritepe ise, 112'nin kendilerini aradığını ve oy kullanmak isteyip istemediklerini sorduğunu ifade ederek kendilerinin de oy kullanmak istediklerini belirttiklerini söyledi. Sivritepe, "112 ekipleri annemi oy kullanacağı okula getirerek oyunu kullanmasını sağladı. Çok memnunuz. Bu imkan sağlandığı için Allah razı olsun" diye konuştu.



Yatalak hasta sedyede oy kullandı

BATMAN - Batman kent merkezinde evde bakım hizmeti alan ve yatalak durumda olan hastalar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla oy kullanacakları okullara götürüldü.

Cudi Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki yatalak hasta Fatime Yelboğa'nın oyunu kullanması için 112 acil sağlık ekipleri hastayı sedye ile oy kullanacağı okuldaki sandığa taşıdı. Sedye üzerinde Cudi Mahalesi'ndeki Yavuz Selim İlkokuluna getirilen 60 yaşındaki Fatime Yelboğa, okul girişinde engelli rampasının olmaması nedeniyle oy kullanmaya gelen vatandaşlar tarafından sedyeyle taşındı. Batman'da 251 hastanın ambulanslarla oy kullanması için taşınacağı öğrenilirken, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezi tarafından görevlendirilen 10 ambulans ve 27 hizmet aracı ile 100 sağlık personeli saat 16.00'ya kadar kent merkezinde hastaları oy kullanması için taşıyacağı belirtildi.

