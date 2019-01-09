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Hasta Ziyareti Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ve Erenler ilçelerinde, hasta ziyareti bahanesiyle girdikleri evlerden para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hasta Ziyareti Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ve Erenler ilçelerinde, hasta ziyareti bahanesiyle girdikleri evlerden para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu Manavpınarı Mahallesi'nde bir eve gelen 3 şüpheli, D.K'ya "Fikri" isimli akrabalarının oğlunun tarifi üzerine hasta ziyareti için geldiklerini söyleyip eve girdi.

Yaklaşık 10 dakika evde kalan şüpheliler, daha sonra ayrıldı. Bir süre sonra yastığının altındaki cüzdandaki 2 bin lirasının olmadığını fark eden D.K, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin 54 BD 929 plakalı minibüsle Karadeniz Ereğli üzerinden Sakarya'ya giriş yaparak, Karasu'da hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Aracın 5 gün sonra tekrar Karasu'ya giriş yaptığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüsü Tuzla'da durdurarak, Y.D, T.D, M.D, V.D. ve B.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinde Karasu'daki olayı kendilerinin yaptığını, Erenler ilçesinde de M.B'nin evine aynı şekilde girerek pantolon cebinden 180 lira çaldıklarını itiraf eden M.D, T.D. ve Y.D, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Her iki olaya da karışmadığı belirlenen V.D. ve B.D. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa
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