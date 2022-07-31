Hasta ziyareti yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Hasta ziyareti yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

31.07.2022 19:08
Hasta ziyareti yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

AKSARAY'da, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde aynı aileden Atiye Aykül (42) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

AKSARAY'da, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde aynı aileden Atiye Aykül (42) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Aykül ailesinin, Konya'ya hasta ziyaretine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Konya'da ameliyat olan kız kardeşi Elif Gene'yi ziyarete gitmek için yolan çıkan Hacı Hasan Aykül (42) yönetimindeki 68 AT 263 plakalı otomobil, Mustafa Kılıç'ın (53) kullandığı 68 AAC 355 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hacı Hasan Aykül, eşi Atiye Aykül, kızları Gülsüm Aykül (10) ve Navruz Ağır (22) ile annesi Navruz Aykül (71) yaralandı. Kamyon şoförü Mustafa Kılıç ise kazadan yara almadan kurtuldu.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesi ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Atiye Aykül, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan sürücü Hacı Hasan Aykül ile annesi Navruz Aykül'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasta ziyareti yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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