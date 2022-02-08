Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kavgada, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan aile büyüklerini ziyarete gelen akrabalar arasında tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar elinde silah olan bir kişiyi tutarak ateş etmesini önledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgi soruşturma sürerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika