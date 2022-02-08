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Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada

08.02.2022 17:58

Gaziantep'te özel bir hastanede yatan hastayı ziyarete gelen ve akraba oldukları anlaşılan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kan dökülmesini sağduyulu vatandaşlar araya girerek önledi. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kavgada, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan aile büyüklerini ziyarete gelen akrabalar arasında tartışma yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

Tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar elinde silah olan bir kişiyi tutarak ateş etmesini önledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgi soruşturma sürerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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