Hasta ziyaretine giderken TIR'ın altına giren otomobilde can verdiler - Son Dakika
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Hasta ziyaretine giderken TIR'ın altına giren otomobilde can verdiler

08.02.2021 12:51
Hasta ziyaretine giderken TIR'ın altına giren otomobilde can verdiler

GAZİANTEP'te, arıza yapınca emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hıdır Yavuz (26) ile arkadaşı Mehmet Halil Kurt (29) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, arıza yapınca emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hıdır Yavuz (26) ile arkadaşı Mehmet Halil Kurt (29) hayatını kaybetti. Osmaniye'ye hasta ziyaretine gittiği öğrenilen 2 arkadaşın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Kaza, dün gece Gaziantep- Kahramanmaraş yolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Tahir Arslan'a ait 33 BRB 70 plakalı TIR, iddiaya göre arıza yapınca emniyet şeridine geçti. Bu sırada TIR'a, arkadan gelen Hıdır Yavuz'un kullandığı 35 AGA 480 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hıdır Yavuz ile yanındaki arkadaşı Mehmet Halil Kurt, yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yaşamını yitiren Yavuz ve Kurt'un cansız bedenlerini otomobilden çıkardı. Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye hasta ziyaretine gittiği öğrenilen iki arkadaşın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 2 çocuk babası Hıdır Yavuz ile 4 çocuk babası Mehmet Halil Kurt'un cenazelerinin otopsilerinin ardından ailelerine teslim edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Hasta ziyaretine giderken TIR'ın altına giren otomobilde can verdiler - Son Dakika


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