Üye Girişi
Hastadan 20 bin lira "bıçak parası" isteyen doktor yakalandı - Son Dakika

Hastadan 20 bin lira "bıçak parası" isteyen doktor yakalandı

02.12.2021 18:56

Bolu'da ameliyat olacak hastadan 20 bin lira "bıçak parası" isteyen doktor ile sağlık memuru, ekipler tarafından ilk etapta 5 bin lira alırken suç üstü yakalandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde görevli doktor A.G. (42) ile sağlık memuru İ.Ü. (35) bir hastadan ameliyat için 20 bin lira "bıçak parası" istedi.

Hastadan bıçak parası alan doktor ve sağlık memuru suç üstü yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hastanın durumu bildirmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iddiayla ilgili çalışma yapılması talimatı verildi. Harekete geçen ekipler, doktor A.G. ve sağlık memuru İ.Ü'yü ameliyat için hastadan ilk etapta 5 bin lira alırken suç üstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sağlık memuru, adliyeye sevk edildi.

Hastadan bıçak parası alan doktor ve sağlık memuru suç üstü yakalandı

"GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hastadan 20 bin lira bıçak parası isteyen doktor yakalandı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastadan 20 bin lira 'bıçak parası' isteyen doktor yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
18:57 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi
18:56 Hastadan 20 bin lira "bıçak parası" isteyen doktor yakalandı
18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
18:30 Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak
18:16 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
18:16 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
17:57 Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
17:48 Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı
17:39 Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor
17:23 İrem Derici çok konuşulan konser elbisesi hakkında konuştu: Alttan göğüs dekoltesi verdim
13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi         
18:57
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi         
16:37
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 19:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Hastadan 20 bin lira "bıçak parası" isteyen doktor yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement