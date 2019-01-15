Son Dakika Haberleri: Hastadan 45 Santimetrelik Yumurtalık Kisti Çıkarıldı

Hastadan 45 Santimetrelik Yumurtalık Kisti Çıkarıldı

1 saat önce

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören Gözde Y.'nin (22) yumurtalığından 45 santimetre uzunluğunda kist çıkarıldı.

Hastadan 45 Santimetrelik Yumurtalık Kisti Çıkarıldı, System.String[]
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören Gözde Y.'nin (22) yumurtalığından 45 santimetre uzunluğunda kist çıkarıldı.

Yaklaşık 6 aydır devam eden şikayetlerinin ardından bir hafta önce kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran Gözde Y.'nin yumurtalığında kist tespit edildi. Gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucunda hastanın yumurtalığından 45 santimetre uzunluğundaki kist başarıyla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Jinekolojik Onkoloji Uzm. Op. Dr. Serhat Şen, Dr. Öznur Bilge ve Dr. Gamze Tunalı yaptıkları açıklamada, bu hastalığın kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu, ancak Gözde Y.'de hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan kistin bu kadar büyümüş olmasını ilginç bulduklarını söyledi. Op. Dr. Serhat Şen meslek hayatında ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladığına dikkat çekerek, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Operasyon sırasında yapılan frozen (patoloji tetkiki) çalışması sonucu da iyi çıktı. Vücudumuzun farkında olmamız ve belirli bir yaştan sonra kontrollerimizi yaptırmamız çok önemli" dedi.

Gözde Y. ise ameliyat öncesi çok korktuğunu ancak doktorların yaptığı açıklamalar, gösterdikleri ilgi ile rahatladığını dile getirerek, "Şimdi kendimi gayet sağlıklı hissediyorum" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:53 Kaynak: DHA

Çelebi, İzmir, Güncel
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