Hastalanan Erkek Zeybeğin Yerini Kadın Zeybek Dolduruyor

Bartın'da, Belediye Halk Dansları Topluluğu'nca düzenlenen Halk Dansları Şöleni'nde sergilenen "Zeybek" oyununda, gruptaki bir erkeğin hasta olup ayrılması dolayısıyla, eksiklik makyaj yapılarak erkek kılığına sokulan bir kadın oyuncuyla gideriliyor.

SELİM BOSTANCI - Bartın'da, Belediye Halk Dansları Topluluğu'nca düzenlenen Halk Dansları Şöleni'nde sergilenen "Zeybek" oyununda, gruptaki bir erkeğin hasta olup ayrılması dolayısıyla, eksiklik makyaj yapılarak erkek kılığına sokulan bir kadın oyuncuyla gideriliyor.



Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bartın Belediyesi Halk Dansları topluluğu, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını şölen programı ile halkın beğenisine sunmaya başladı.



Kültür Merkezinde sahnelenen program zengin içerik ve görselliğiyle ön plana çıkarken, dansçılar, farklı grup performanslarıyla Anadolu'nun dört bir yanından esintiler taşıyan dans motiflerini yeni koreografiler eşliğinde sergiliyor.



Bartın Yöresi Kız Oyununun yanı sıra, Zeybek, Potpori, Roman, Kafkas, Kıvılcım Grubu, Ritm Grubu, Gümüş Kızlar, Davul Şov, hobi gruplarının sahne aldığı gösterilerde erkeklerden oluşan Zeybek ekibinde bir kişinin hastalanarak gruptan ayrılması nedeniyle yerini, erkek makyajı yapılan ve kostümü giydirilen Gülcan Karan dolduruyor.



Erkek Zeybek grubunun yeni üyesi Karan, gösterilere bu şekilde devam ediyor.



"Çok şaşırdım ve ilginç bir durum oldu"



Seyircilerin, bıyık ve kaş makyajıyla kadının varlığını fark etmediği gösteride yer alan Gülcan Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda zaman zaman hastalık veya başka sebeplerle gelemeyen erkeklerin yerine eksikliği tamamladığını söyledi.



Karan, "Ben çalışmalarda sadece eksik kişinin boşluğunu doldurmak için öylesine zeybek grubunda yer alıyordum. Gösteri günü geldiğinde bir arkadaşımız rahatsızlanmış ve hocamız 'Gülcan Hanım, sen de Zeybek ekibiyle çıkacaksın. Ona göre hazırlığını yaparsın.' dedi. Ben de çok şaşırdım ve ilginç bir durum oldu. Zaten çalışmalarda eksik arkadaşların yerini tamamlarken oyunu da tamamen öğrenmiştim." diye konuştu.



Yaklaşık 7 yıldır halk oyunları çalışmalarına katıldığını ve birçok kez gösterilerde bulunduğunu aktaran Karan, "Şimdiye kadar tüm gösterilerde doğal olarak kadınların yer aldığı gösterilere çıktım. İlk defa makyaj yapıp erkek kılığına girerek bir erkek oyunu oynuyorum ve sahneye çıkıyorum. Arkadaşlar da şaşkın ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.



"Erkek gibi makyajı yapıldı, kostümleri giydirildi"



Bartın Belediyesi Halk Dansları Antrenörü Orhan Doğan da her yıl katlanarak büyüyen, dansçı sayısı 272'ye ulaşan büyük bir aile olduklarını vurguladı.



Doğan, 6 aylık bir çalışmanın ardından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri halk dansları şöleninin bu yılki sunumunda erkek zeybeğinde mecburi olarak bir kadının oynamak zorunda kaldığını dile getirdi.



Çalışmalarda zaman zaman eksiklerin yerini dolduran Gülcan Karan'a, bu yılki şölenimizde mecburen zeybek oyununda yer vermek zorunda kaldıklarını belirten Doğan, "Bir arkadaşımız rahatsızlığından dolayı gösterilere katılamayacak, onun yerine kadın oyuncumuz yer alacak. Burada bir oyuncumuzun eksik olduğunu düşüneceksiniz ama kesinlikle öyle değil. Gülcan arkadaşımız çok iyi zeybek oynadığından dolayı kendisine güvendik. Erkek gibi makyajı yapıldı, kostümleri giydirildi. Sahneye çıktığında kimse fark etmiyor."



Seyircilerden Ayşe Üzüm Yılmaz da şöleni büyük bir ilgiyle izlediğini ve zeybek oyununda bir kadının erkek kostümü ve makyajıyla çıktığını fark etmediğini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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