Hastalanan kadını Bayburt Valisi, makam otomobiliyle hastaneye götürdü
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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Yaşlılar Günü sebebiyle Memnune Evsen Yaşlı Bakım Evi sakinlerini ziyaretinde, hastalanan bir yaşlı kadını makam otomobiliyle hastaneye götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Yaşlılar Günü sebebiyle Memnune Evsen Yaşlı Bakım Evi sakinlerini ziyaretinde, hastalanan bir yaşlı kadını makam otomobiliyle hastaneye götürdü.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Memnune Evsen Yaşlı Bakım Evi sakinleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Ziyaret sırasında bakım evinde hastalanan İsmihan Şengönül'ü gören Vali Epcim, makam otomobilini tahsis ederek kadının Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılmasını sağladı.
Vali Epcim, gerekli tetkikler yapılana kadar hastanede yaşlı kadının başında durdu. - BAYBURT
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