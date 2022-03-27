Hastalanan kuzuyu evde özenli bakımla iyileştirdiler - Son Dakika
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Hastalanan kuzuyu evde özenli bakımla iyileştirdiler

27.03.2022 11:03

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde doğum sırasında annesi ölen, ardından hastalanan kuzu, evde özenli bakımla iyileştirildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde doğum sırasında annesi ölen, ardından hastalanan kuzu, evde özenli bakımla iyileştirildi.

İlçede yaşayan Uğur Kabankaya'yı yaklaşık 2 ay önce bir arkadaşı arayarak, doğum sırasında annesi ölen ve bir süre sonra hastalanan bir kuzusu olduğunu, kendisinin bakamayacağını söyledi.

Kabankaya, durumu anlattığı eşi Zalike'yeden onay alınca kuzuyu evine getirdi. Evin koridorunda karton ve tahtalarla bölme oluşturan Kabankaya ailesi, "Orhan" adını verdikleri kuzuyu elleriyle besleyip özenle bakarak sağlığına kavuşturdu.

Zalike Kabankaya, AA muhabirine, kuzunun ilk geldiğinde ağzının içi ve dışında ayrıca gözlerinin kenarlarında yaralar olduğunu söyledi.

Kuzunun vücudundaki yaraların iyileşmesi için büyük gayret sarf ettiklerini anlatan Kabankaya, "İlk zamanlar hiçbir şey yiyemiyordu, sütü ağzına sıkıyordum. Biberonla süt içtiği gün en mutlu günümüz oldu. Ondan sonra toparlamaya, bizimle vakit geçirmeye başladı. Sürekli yanımızda kalmak istedi, sonra soframıza dahil oldu." dedi.

"O da bizim bir çocuğumuz"

Daha önce de bir kuzu baktıklarını, "Osman" ismini verdikleri kuzu büyüyünce de evin arkasındaki diğer koyunların yanına aldıklarını belirten Kabankaya, "Annesi emzirmemiş onu da. Şimdi bunları alsam, çarşıya kadar benimle giderler. Kızım kuzuyla çok vakit geçiriyor, bizim için de güzel oluyor. Süt veriyorum, beraber odun almaya gidiyoruz, benimle yumurta toplamaya geliyor. Burada hayvanlarla, dolu dolu hayat yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzuyu bebek gibi elleriyle beslediklerini dile getiren Kabankaya, şunları kaydetti:

"Sofrada neye hamle yaptığına bakarak keşfettiğimiz için cipsi çok seviyor bir kere, domatesi çok seviyor. Peynir, zeytin yiyor. Bir kere zeytin yerken çekirdeğini yüzüme püskürttü. O kadar çok şaşırmıştım ki. Her şeyi yiyor ama yeşillik yemiyor. Marul veriyorum, salatalık kabuğu veriyorum, yemiyor. O da bizim bir çocuğumuz, ailemizin bir ferdi. 3 çocuğum var, 2 oğlum, 1 kızım. Orhan da bizim dördüncü çocuğumuz oldu. Aslında beşinci de diyebiliriz, bir de Osman'ımız var. Onlarla beraber kalabalık bir aileyiz."

Evin en küçük çocuğu olan 6 yaşındaki Nilüfer Kabankaya da kuzu "Orhan"ı çok sevdiğini, en iyi arkadaşı olduğunu belirterek, "Orhan ile oyunlar oynuyorum, bu yüzden hiç canım sıkılmıyor. Bir şeyler yedirmek hoşuma gidiyor. Bazen cipsimi önümden alıyor, cips kavgası ediyoruz. Resim yaparken kağıdımı yemeye çalışıyor." diye konuştu.

Hastalanan kuzuyu evde özenli bakımla iyileştirdiler
Hastalanan kuzuyu evde özenli bakımla iyileştirdiler
Hastalanan kuzuyu evde özenli bakımla iyileştirdiler

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Kaynak: AA

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