Son Dakika Haberleri: Hastalanan Mürettebatı Sahil Güvenlik Ekipleri Yetişti

Hastalanan Mürettebatı Sahil Güvenlik Ekipleri Yetişti

12 dakika önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde rahatsızlaşan Ukrayna uyruklu bir kişiyi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Hastalanan Mürettebatı Sahil Güvenlik Ekipleri Yetişti, System.String[]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde rahatsızlaşan Ukrayna uyruklu bir kişiyi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Şarköy açıklarında Marshall Adaları bayraklı gemide bir Ukrayna uyruklu mürettebatın rahatsızlandığı ihbarını alan Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Geminin bulunduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan kişiyi alarak Şarköy kıyısına getirdi. Mide kanaması geçirdiği anlaşılan şahıs 112 Acil Servisi ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:28 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ukrayna, Şarköy, Güncel
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