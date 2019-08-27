Son Dakika Haberleri: Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
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Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

55 dakika önce

Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdiBARTIN - Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt-işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı.

Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

BARTIN - Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt-işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı.

Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Hastaneye tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde acil servisin kayıt- işlem bölümündeki görevlinin iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan İnternet sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu görülüyor.

Bartın Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bartın, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
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