Hastalar, doktorlarına yeni tip koronavirüsü soruyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hastalar, doktorlarına yeni tip koronavirüsü soruyor - Son Dakika Ekonomi

Hastalar, doktorlarına yeni tip koronavirüsü soruyor

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve bugüne kadar 20'den fazla ülkede 10 bini aşkın kişide görülen ölümcül yeni tip koronavirüs, enfeksiyon hastalıkları kliniklerine başvuranların bilgi almak istediği konuların başında geliyor.

Hastalar, doktorlarına yeni tip koronavirüsü soruyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve bugüne kadar 20'den fazla ülkede 10 bini aşkın kişide görülen ölümcül yeni tip koronavirüs, enfeksiyon hastalıkları kliniklerine başvuranların bilgi almak istediği konuların başında geliyor.

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastaların son dönemde en çok merak ettikleri konunun koronavirüs olduğunu söyledi. Bu konuda çok sık soruyla karşılaştığını belirten Beşirbellioğlu, hastalığın belirtileri, seyri, bulaşma şekli ve korunma yöntemlerine ilişkin bilgiler talep edildiğini kaydetti.

Türkiye'de koronavirüs tanısı koyulan hasta bulunmadığına dikkati çeken Beşirbellioğlu, hastalığın yaklaşık 14 gün süren belirtisiz kuluçka döneminden sonra ani yüksek ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı ile başladığını ifade etti. Beşirbellioğlu, hastalarda nadiren baş ve kas ağrıları ile çok nadir olarak ishal şikayeti de görülebildiğini vurguladı.


Beşirbellioğlu, hastalığı ağır geçiren veya yaşamını kaybedenlerin genellikle 65 yaş üzeri olduklarına, diyabet, kalp yetmezliği, bağışıklık yetmezliği gibi altta yatan hastalıklarının bulunduğuna işaret ederek, rahatsızlığın genç ve sağlıklı bireylerde daha hafif seyrettiğine dikkati çekti.


Bulaşma şekli ve korunma yöntemleri


Virüsün, öksürük, hapşırık veya konuşma sırasında saçılan tükürük gibi damlacıkların sağlam kişilerin ağız, burun veya gözlerine isabet etmesiyle bulaştığını aktaran Beşirbellioğlu, bu şekilde bulaşma için 1-2 metreden yakın olunması gerektiğini ifade etti.


Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, "Diğer bir bulaşma yolu da damlacıkların masa, kapı kolu ve cansız yüzeylere düşmesi ve sağlam kişilerin bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya gözlerine sürmeleridir. Virüs bu yüzeylerde birkaç gün boyunca canlı kalabilir. Gıdalarla veya içeceklerle ağız yolundan bulaştığı görülmemiştir." dedi.


Virüsten korunmada en etkili yöntemin hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak, sık sık el yıkamak veya el dezenfektanı kullanmak olduğunu söyleyen Beşirbellioğlu, "Salgın boyunca kalabalık ve sıkışık ortamlarda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Şu an itibarıyla aşısı veya ilacı yoktur." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Lokman Hekim, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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