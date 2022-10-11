HASTALAR İÇİN MEYVE SERASI VE HAYVANAT BAHÇESİNDE REHABİLİTASYON

ADANA'da Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastalar, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, meyve hasadı yapıp, hayvanat bahçesi gezdi. Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kurt, "Toplanan ürünleri yine hastalarımız için kullanıyoruz" dedi. Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Spor Tesisleri'nde 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan organizasyona, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kurt, doktor ve hastalar katıldı. Etkinlikte hastaların rehabilitasyonu amacıyla aldıkları eğitimlerle yaptıkları çeşitli el işi ürünler ve resim tabloları yer aldı. Daha sonra ağaç dikimi yapan hastalar, tedavilerinin ardından topluma daha rahat adapte olmaları amacıyla hastane içinde yer alan seradan da meyve hasadı gerçekleştirip ardından hayvanat bahçesini gezdi. Anaokulu öğrencilerinin de gösteri yaptığı etkinlikte hastalar, yerel sanatçıların şarkılarıyla dans etti. SPOR, SANAT VE MÜZİK İLE REHABİLİTASYON

Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kurt, serviste yatan hastaların tedavileri için ilaçların yanı sıra hastane bahçesinde kurulan çeşitli alanlarda rehabilitasyon faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Spor, sanat ve müzik gibi sosyal uğraşlar ile hastaların günlük yaşam becerilerini artırmayı hedeflediklerini belirten Kurt, "Hayvanat bahçesinde hayvanlarla birlikte hastalarımızı rehabilite ediyoruz. Ayrıca onlarla birlikte sebze-meyve hasatları yapıyoruz. Toplanan ürünleri yine hastalarımız için kullanıyoruz. Örneğin topladığımız zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinyağlarını yine hastalarımızın yararına kullanıyoruz. Çeşitli kermesler düzenliyoruz. Bu kermeslerde hastalarımız yararına gelir getirici faaliyetlerde bulunabiliyoruz" diye konuştu.

HASTALARIN TEDAVİ SÜRECİNİ KISALTIYOR

Hastanedeki etkinliklerin faydalarını da anlatan Kurt, şunları kaydetti: "Hastaların tedavi sürecini kısaltıyor. Toplumla kaynaşmayı artırıyor. Sosyal hayattaki becerilerine katkı sunuyor. Burada tohum ekmeyi öğrenen ya da bir tavuğa bakmayı öğrenen hastamız bunu kendi bahçesinde uygulayabiliyor. Resim ya da farklı bir zanaat öğrenen hastamız bunu kendi hayatında kullanıp yaptığı ürünlerle kendine bir gelir sağlayabiliyor. Bizim temel amacımız gündelik hayatta hastalarımızın burada elde ettiği becerileri sonuna kadar kullanmasıdır." (DHA)