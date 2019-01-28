Son Dakika Haberleri: Hastalar Kansere Karşı Bilgilendirildi

Hastalar Kansere Karşı Bilgilendirildi

46 dakika önce

Vize Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara kanser hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Hastalar Kansere Karşı Bilgilendirildi, System.String[]
Vize Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara kanser hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Hastane girişinde açılan stantta hemşire Ayten Erdem Top tarafından rahim ağzı kanser tarama testinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak, konu hakkında broşürler dağıtıldı.

Top, burada yaptığı konuşmada, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Sağlık kuruluşlarında kanser taramalarının ücretsiz yapıldığını ifade eden Top, dünyada, yılda 400 binin üzerinde serviks kanseri olgusu görülmekte ve her yıl yaklaşık 250 bin hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Tüm vatandaşların kanser taraması yaptırması gerektiğini anlatan Top, "Rahim ağzı kanserinden korunmak için, HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserine karşı 9-13 yaşlarındaki kız çocuklarına aşı yapılmasını önermektedir. 30 yaşından itibaren tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırmak gereklidir. Güvenli cinsel ilişki önemlidir. Sigara bu kanserde de önemli bir risk faktörüdür;kullanılmamalıdır. Sebze ve meyvelerden zengin sağlıklı beslenmek gerekmektedir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Vize, Sağlık
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