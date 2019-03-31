Hastalar Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü
1 saat önce
- Hastaların ambulansla getirilişi Hastanın 112 ekiplerince sandık başına getirilmesi Hastanın oy kullanması ERZİNCAN - Erzincan'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermeye devam ediyor.
- Hastaların ambulansla getirilişi
Hastanın 112 ekiplerince sandık başına getirilmesi
Hastanın oy kullanması
ERZİNCAN - Erzincan
'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermeye devam ediyor. Kent genelinde sağlık sorunları bulunan birçok hasta ise 112 Acil sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınarak sandık başına taşındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:16 Kaynak: AA
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