Son Dakika Haberleri: Hastalar Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü

Hastalar Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü

1 saat önce

- Hastaların ambulansla getirilişi Hastanın 112 ekiplerince sandık başına getirilmesi Hastanın oy kullanması ERZİNCAN - Erzincan'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermeye devam ediyor.

- Hastaların ambulansla getirilişi
Hastanın 112 ekiplerince sandık başına getirilmesi
Hastanın oy kullanması
ERZİNCAN - Erzincan'da vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermeye devam ediyor. Kent genelinde sağlık sorunları bulunan birçok hasta ise 112 Acil sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınarak sandık başına taşındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:36:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastalar Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]