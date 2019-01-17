Hastalar Rahim Kanseri Hakkında Bilgilendirildi
1 saat önce
Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından hasta ve hasta yakınlarına rahim kanseri hakkında bilgi verildi.
Pınarhisar Devlet Hastanesi
tarafından hasta ve hasta yakınlarına rahim kanseri hakkında bilgi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastane girişinde açılan stantta vatandaşlara rahim kanseri hakkında bilgiler verilerek broşürler dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, rahim kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ifade edildi.
Kanser hastalığının iyileşebilen ve erken teşhis ile mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlar kanser taramalarını yaptırmaları için hastanelere davet edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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