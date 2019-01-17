Son Dakika Haberleri: Hastalar Rahim Kanseri Hakkında Bilgilendirildi

Hastalar Rahim Kanseri Hakkında Bilgilendirildi

1 saat önce

Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından hasta ve hasta yakınlarına rahim kanseri hakkında bilgi verildi.

Hastalar Rahim Kanseri Hakkında Bilgilendirildi, System.String[]
Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından hasta ve hasta yakınlarına rahim kanseri hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastane girişinde açılan stantta vatandaşlara rahim kanseri hakkında bilgiler verilerek broşürler dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, rahim kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ifade edildi.

Kanser hastalığının iyileşebilen ve erken teşhis ile mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlar kanser taramalarını yaptırmaları için hastanelere davet edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Pınarhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı

10 Yıl Boyunca Çalıştığı İşten Tazminatsız Kovuldu! Avukatının Zekice Savunmasıyla 21,5 Milyon Dolar Tazminat Kazandı Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:33:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastalar Rahim Kanseri Hakkında Bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]