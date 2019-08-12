Hastalar, Şanlıurfa ezgileriyle terapi görüyor

Müziği ve yöresel ezgileriyle ön plana çıkan Şanlıurfa'da, 80. Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan misafirlere, yöresel ezgilerin yanı sıra kanun ve ney eşliğinde tasavvuf müzikle terapi uygulanıyor.

Müziği ve yöresel ezgileriyle ön plana çıkan Şanlıurfa'da, 80. Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan misafirlere, yöresel ezgilerin yanı sıra kanun ve ney eşliğinde tasavvuf müzikle terapi uygulanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü, zihinsel engellilerin hayata tutunmalarına katkı sağlamak ve tedavilerine yardımcı olmak amacıyla 80. Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan zihinsel engeliler için farklı aktiviteler düzenliyor.

Çalışmalar kapsamında Konservatuvar Şube Müdürlüğü görevlileri, haftanın belli günlerinde merkeze giderek engellilere yönelik kanunu ve ney eşliğinde tasavvuf müziği çalıyor. Engeliler, tasavvuf müziğinin yanı sıra Şanlıurfa'ya özgü ezgilerle rehabilite oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şanlıurfa'nın her alanda olduğu gibi müziğiyle de ön plana çıktığını söyledi.

Bazı rahatsızlıkların tedavisi için de müziği kullanmaya başladıklarını anlatan Beyazgül, ruhun gıdası olarak nitelendirilen müziğin eğitici ve dinlendirici özelliğini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Beyazgül, kentte tasavvuf müziğinin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Belediyemizin konservatuvar şube müdürlüğü engelliler yönelik çalışma başlattı. Kentimiz bugüne kadar türküleriyle, hoyratları ön plana çıkmıştır. Bugün artık tasavvuf müziğiyle de ilgileniyoruz. Belediyemiz tasavvuf müziğiyle engeliler yönelik çalışma başlattı. Belediyemiz, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının 80. Yıl Zihin Engelli Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde kalan misafirlere müzikle terapi programı düzenliyor. Tasavvuf müziğiyle terapi Osmanlı'dan gelen bir uygulama. Bilindiği üzere Tasavvuf müziğinin dinlendirici ve sakinleştirici özelliği bulunuyor. Beynimiz yorulduğunda güzel bir tasavvuf müziğini dinlediğimizde kendimizi iyi hissediyoruz. Merkezimizde yapılan çalışmayla 100'ün üzerinde zihinsel engelli, tasavvuf müziğiyle Şanlıurfa'nın ezgileriyle terapi oluyor. Bununla ilgili çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Ailelerimiz, engellilerimiz çok mutlu oluyor."

"Şanlıurfa bir müzik şehri"

Şanlıurfa müziğinin gelişimi için belediyenin önemli çalışmalar yaptığını anlatan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Türkiye'de müzik denilince akla Şanlıurfa geliyor. Şehrimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik şehri alanında dahil olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Dünyanın bir çok yerinde Şanlıurfa müziği olarak bir kavram oluşması için, müzik altyapı çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi kurduğu Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile müzik anlamında başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de müzikle rehabilite çalışmaları oldu. Burası müziğiyle ve yetiştirdiği ses sanatçılarıyla her zaman ön plana çıkan bir şehir. Belediyemiz bunun farkında, buna göre çalışmalara imza atıyor. Kentimiz müzikle özdeşmiş bir yer. Müziğimize daha çok insanın ulaşması için büyük çaba harcıyoruz."

80. Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilastasyon Merkezi Müdürü Mehmet Çiftçi de, merkezde kalan misafirlerin daha iyi zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Belediyenin çalışmasında çok memnun olduklarını ifade eden Çiftçi, "Belediyemizin Konservatuvar Şube Müdürlüğü çok güzel bir uygulama başlattık. Burada kalan misafirlerimiz tasavvuf müziği ve güzel Şanlıurfa ezgileriyle güzel anlar yaşıyor. Müzik onları dinlendiriyor. Etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Merkezde kalan 60 yaşındaki Bedrettin Canbeyli ise müzik dinlediğinde kendini çok iyi hissettiğini belirterek, "Burada çok güzel etkinlikler oluyor. Müzik çaldığında burada herkes seviniyor. Bizi düşünüp böyle güzel etkinlik yapıldığı için herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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