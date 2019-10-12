Son Dakika Haberleri: Hastalar şifa bulmak için kelle paça çorbası içiyor
Son Dakika Güncel Hastalar şifa bulmak için kelle paça çorbası içiyor

Hastalar şifa bulmak için kelle paça çorbası içiyor

35 dakika önce

Hazırlanması yaklaşık 3 gün süren kelle paça çorbası; içerisinde ilikten yapılan özel sosuyla grip başta olmak üzere bazı hastalıklardan kurtulmak isteyenlerin tercih edilen yemeği haline geldi.

Hastalar şifa bulmak için kelle paça çorbası içiyor, System.String[]

Hazırlanması yaklaşık 3 gün süren kelle paça çorbası; içerisinde ilikten yapılan özel sosuyla grip başta olmak üzere bazı hastalıklardan kurtulmak isteyenlerin tercih edilen yemeği haline geldi.


Kellenin belli işlemlerden geçtikten sonra kemik suyuyla birlikte özel sosunun da eklenmesiyle yaklaşık 3 günlük sürecin ardından sofralara gelen kelle paça çorbası, bazı hastalıklarına çare arayan vatandaşların tercihleri arasında bulunuyor. Özellikle soğuk kış aylarında grip ve soğuk algınlığı şikayeti olan müşterilerine kelle paça çorbası tavsiye ettiklerini kaydeden Sedat Ekinci; "Kelle paça, özel kasaplardan istediğimiz şekilde gelir. Daha sonra biz bunları fırınlarız. Pişirdikten sonra sosunu da kemik suyuyla beraber yaparız. Kemik suyuyla yaptığımız çorbamız tüm derde deva, şifa niyetine içilir Kayseri'de. Bunu herkese de tavsiye ederiz. Kışın biraz daha tercih edilen çorbalarımızdan bir tanesi. Kemik suyu olduğu için özellikle otizm hastalığına faydalı olduğu söyleniyor. Biz de genelde müşterilerimiz hasta oldukları zaman kelle paça çorbamızı tavsiye ediyoruz. Yaklaşık 3 günde soframıza geliyor. Fırınlandıktan sonra kelle haşlanıyor. Haşlandıktan sonra ayrıyeten ilikten yaptığımız kemik suyuyla tekrar sos yapıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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