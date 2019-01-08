Hastalar Tahliye Ediliyor... Yıkılan İstinat Duvarının Oluşturdu Hasar Havadan Görüntülendi
56 dakika önce
Hastalar tahliye ediliyor.
Hastalar tahliye ediliyor... Yıkılan istinat duvarının oluşturdu hasar havadan görüntülendi
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:32 Kaynak: İHA
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