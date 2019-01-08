Son Dakika Haberleri: Hastalar Tahliye Ediliyor... Yıkılan İstinat Duvarının Oluşturdu Hasar Havadan Görüntülendi

Hastalar Tahliye Ediliyor... Yıkılan İstinat Duvarının Oluşturdu Hasar Havadan Görüntülendi

56 dakika önce

Hastalar tahliye ediliyor.

Hastalar tahliye ediliyor... Yıkılan istinat duvarının oluşturdu hasar havadan görüntülendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

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