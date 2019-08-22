Son Dakika Haberleri: Hastalar tedavi edilecekleri alana 1 buçuk dakikada ulaşıyor
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Hastalar tedavi edilecekleri alana 1 buçuk dakikada ulaşıyor

49 dakika önce

Hastalar tedavi edilecekleri alana 1 buçuk dakikada ulaşıyor 6 ayda 624 hasta ambulans helikopterle taşındıANKARA - Ankara Şehir Hastanesine ambulans helikopter ile getirilen hastalar 1 buçuk dakika içinde tedavi edilecekleri alanlara ulaştırılıyorlar.

Hastalar tedavi edilecekleri alana 1 buçuk dakikada ulaşıyor

6 ayda 624 hasta ambulans helikopterle taşındı

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesine ambulans helikopter ile getirilen hastalar 1 buçuk dakika içinde tedavi edilecekleri alanlara ulaştırılıyorlar.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ankara Şehir Hastanesi heliportunun ruhsat işlemleri tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ilk ambulans helikopter acil servis üzerinde bulunan heliporta iniş yaptı. Jenerik senaryo gereği ambulans ile acil servis üzerindeki heliporta getirilen hasta sedye ile alınarak yine acil servis üzerinde bulunan asansör ile 1 buçuk dakika içinde ilgili birime gönderildi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, 2400 metrekarelik heliportun kullanıma hazır olduğunu belirterek, " Bugünden itibaren acil servisimizin hemen üzerinde bulunan bu heliport üzerinden hastalarımız, hastanemize nakledilebilecekler. Burası iki helikopterin aynı anda inebileceği bir heliport" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığına bağlı toplam 17 tane ambulans helikopterlerinin bulunduğunu söyleyen Surel, geçtiğimiz 6 ayda Bakanlık tarafından ücretsiz olarak 624 hastanın bu ambulans helikopterlerle hastaneye taşındığını kaydetti.

Acil Servis, Ankara, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:32 Kaynak: İHA
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