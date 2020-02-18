Hastalara müzik ziyafeti - Son Dakika
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Hastalara müzik ziyafeti

6 saat önce

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi'nde Türk halk müziği konseri verildi.

Hastalara müzik ziyafeti, System.String[]

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi'nde Türk halk müziği konseri verildi. Hastalar için düzenlenen konsere ilgi büyüktü.


KSBÜ- KSBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından FTR Hastanesinde organize edilen moral gecesinde, Tavşanlı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahneye çıktı.


Hastaların yoğun ilgi gösterdiği müzik ziyafetinde bölgenin farklı türküleri seslendirildi. Dinletiye KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik de katılım sağladı.


Hastalar gerçekleşen konseri beğendiklerini ifade ederek, bol bol görüntü aldılar. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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