Hastalara sistem zulmü

Kalp hastası taburcu oldu, hastane sistemden düşmediği için 4 gündür ilaçlarını alamıyor

BURSA - Bursa Şehir Hastanesinden bir kalp hastası taburcu edildi. Ancak hastane sistemden düşmediği için 4 gündür ilaçlarını alamıyor. Benzer şikayetlerin başka hastalardan da geldiği bildirildi.

Bursa'da yaşayan Mehmet Göktepeliler, 9 Ekimde Şehir Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle sevk edildi. Burada hemen anjiyoya alınan hastanın damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Tıkanıklık ters yerde olduğu için damar açılamadı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Hasta yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra çilesi başladı. Yoğun bakımda hastanın kum torbasını hemşire takamadı. Sondası takılmadığı için hasta yatağa idrarını kaçırmak zorunda kaldı. 12 Ekimde tekrar anjiyo olan Göktepeliler'e 2 tane stent takıldı. 14 Ekimde taburcu oldu, fakat taburcu olan hastayı sistemden düşürmediler. 2 gün boyunca eczaneye giden kalp hastası, sistemden kendisini taburcu oldu diye düşürmedikleri için hala ilaçlarını alamadı.

Başından geçenleri anlatan Mehmet Göktepeliler, "9 Ekim tarihinde Çekirge Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gittim, oradan beni Şehir Hastanesine ambulansla sevk ettiler. Burada doktor benimle ilgilendi. Beni anjiyo odasına aldı. Damar ters yerde olduğu için açılmadı, beni yoğun bakıma kaldırdılar. Burada çilem başladı. Yoğun bakımda ilgilenen yok, sonda takacak kişi bulamadım. Ameliyattan çıktım, idrarım geldi. Kum torbası ve aletler olduğu için kıpırdayamıyorsun. Bir hemşire geldi ilgilendi, ama gücü yetmedi, takamadı. Ben kımıldayamadığım için yatağa idrarımı yaptım. Ben servise çıktıktan sonra 14 Ekimde taburcu oldum, fakat sistemden taburcu olduğumu düşmedikleri için ilaçlarımı alamıyorum. Hastaneyi kaç kez aradım, 4 gündür eczaneye gidiyordum. Hastanede yatıyor gözüktüğüm için eczane ilaçlarımı vermiyor" dedi.

Durumla alakalı görüş aldığımız Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Bursa Şehir Hastanesinde bilgi işlemle alakalı sıkıntılar yaşanıyor. Sorun en kısa sürede çözülecek" şeklinde konuştu.