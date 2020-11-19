Hastalara umut olmak için 25 yıldır kan veriyor - Son Dakika

Hastalara umut olmak için 25 yıldır kan veriyor

19.11.2020 11:05

Bingöl'de 18 yaşından itibaren kan bağışında bulunan 43 yaşındaki gönüllü kan bağışçısı Ali Rıza Yener, 28'inci bağışını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Bingöl'de 18 yaşından itibaren kan bağışında bulunan 43 yaşındaki gönüllü kan bağışçısı Ali Rıza Yener, 28'inci bağışını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Yener, 18 yaşında Türk Kızılay aracılığıyla ilk kan bağışında bulundu. İlk etapta yılda bir defa kan bağışında bulunan Yener, daha sonra 6 ayda bir kan vermeye başladı.

Kan ihtiyacını karşılamak ve hastalara umut olmak isteyen Yener, düzenli olarak yaptığı bağışlarla Türk Kızılay tarafından 10'uncu bağışta bronz, 25'inci bağışta ise gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Yener, Kızılay Kan Bağış Tırı'nda 25 yılın ardından 28'inci kez bağış yapmanın sevincini yaşadı.

"Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum"

Yener, AA muhabirine, kan bekleyen hastaların derdine derman olmak amacıyla vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

İlk kez 18 yaşında kan verdiğini anlatan Yener, 25 yıldır kesintisiz kan vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

"28'inci bağışımı çok şükür yaptım. Kan bağışı bekleyen hasta ve yakınlarının dertlerine derman olmak, onları mutlu görmek, onlara çare olmak çok büyük bir mutluluk. Bu duygu kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değildir." diyen Yener, kan bağışını sağlığı el verdiği müddetçe sürdüreceğini vurguladı.

Yener, şöyle devam etti:

"Her kan bağışında bulunduktan sonra 'verdiğiniz kan ihtiyaç sahiplerine ulaştı' diye mesaj geliyor ve ben çok mutlu oluyorum. Bütün vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ve kan vermeye bekliyorum. Her insanın, bu iyiliği yaşamasını isterim. Bu iyiliğin vereceği huzur ve maneviyat çok güzel."

"Yaptığı bağışlarla nice insana umut oldu"

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Kan Bağış Planlama Uzmanı Süleyman Koç ise 3 ayda bir il ve ilçelerde kan bağışı kampanyaları gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son dönemde hastanelerde kan ihtiyacının arttığına dikkati çeken Koç, "Pandemi nedeniyle kan bağışı sayımızda yaşanan azalmadan dolayı hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılamakta zorlanmaktayız. Amacımız daha fazla kan bağışçımıza ulaşarak, stokları bir nebze artırmak. Hastalarımızın mağduriyetini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, bağışlarıyla birçok hastaya umut olan Yener'in 28'inci kan bağışını aldıklarını dile getirerek, "Bundan sonraki aşamada Yener'e 35'inci kan bağışında altın madalya ve plaket takdim edeceğiz. Yaptığı bağışlarla nice insana umut oldu, hayat kurtardı. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Hastalara umut olmak için 25 yıldır kan veriyor
Hastalara umut olmak için 25 yıldır kan veriyor
Hastalara umut olmak için 25 yıldır kan veriyor
Hastalara umut olmak için 25 yıldır kan veriyor

Kan Bağışı, Kızılay, Bingöl, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastalara umut olmak için 25 yıldır kan veriyor - Son Dakika


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