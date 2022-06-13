Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi - Son Dakika
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Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi

13.06.2022 21:13

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı meme ve lenf kanserini yenen 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Emine Aktürk, hastalara umut vermek için arkadaşıyla birlikte 57 günde bisikletle Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı meme ve lenf kanserini yenen 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Emine Aktürk, hastalara umut vermek için arkadaşıyla birlikte 57 günde bisikletle Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla aynı yaştaki arkadaşı Arzu Elibol ile 18 Nisan'da Anadolu turuna çıkan Aktürk, bisikletle ülkeyi gezmeye devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesinden yola çıkan ve birçok ili dolaşan 2 arkadaş, 57 günde 2 bin 500 kilometre pedal çevirerek geldikleri Tatvan'da, bisiklet topluluğu üyelerince karşılandı.

Arkadaşıyla Van Gölü sahilinde bisiklet süren 3 çocuk annesi Aktürk, gazetecilere, kemoterapi tedavisi gördüğü dönemde yatmak yerine bisikletle gezmeye devam ettiğini söyledi.

Bu sayede kendini daha iyi hissettiğini ve moralini hiç bozmadığını anlatan Aktürk, hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemlerde de bisiklet turları yaptığını belirtti.

Kanser hastalarına moral vermek ve hobilerinin insanları nasıl motive ettiğini göstermek amacıyla pedal çevirerek yola çıktıklarını dile getiren Aktürk, şunları aktardı:

"Bu turumuz 'sağlığın doğduğu şehirden güneşin doğduğu yere' adında bir farkındalık turu. Yol boyunca çok sayıda yerleşim alanını gezdik, tarihi ve doğal güzellikleri gördük, yeni insanlarla tanıştık. Bazı kanser hastaları arkadaşlarla görüşme imkanı bulduk. Bu turumuzda kanser hastalarının iyileşme sürecinde bisikletin ne kadar motive edici bir araç olduğunu da göstermek istedik. 57 günde Tatvan'a vardık ve buradaki bisiklet grubu üyeleri tarafından karşılandık. Yolculuk sırasında güzel deneyimlerimiz oldu."

Elibol da insanların belli bir yaştan sonra da gezebileceğini göstermek istediklerini ifade ederek, "Biz sıradan iki kadınız ve bisikletle geziyoruz. Bu turumuz çerçevesinde yaklaşık 2 ayda 2 bin 500 kilometre yol geldik. Herkes bu tür turlar düzenleyebilir veya buna benzer turlara katılabilir. Bugün Van Gölü sahilindeyiz. İlk kez burayı görüyorum ve muhteşem bir yer. Herkese tavsiye ediyorum, mutlaka gelip burayı görmeleri gerekiyor. Buradaki insanlar bizi çok iyi karşıladı. Her şey çok güzel. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi
Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi
Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi
Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi

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Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı İzmir'de tamamlandı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı İzmir'de tamamlandı
Kaynak: AA

Bergama, Bitlis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastalara umut vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 2 kadın Bitlis'e geldi - Son Dakika
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