Hastalardan para aldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastalardan para aldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hastalardan para aldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastaların ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle hastalardan para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i öğretim üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

Hastalardan para aldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı, System.String[]

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastaların ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle hastalardan para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i öğretim üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 ve 2020'de İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle 40 bin 200 lira aldığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından olaya karıştıklarını belirlediği Yasin Ş'yi (50) 7 Şubat'ta hastane içerisinde, Prof. Dr. Mazhar Alp B. (61) ile kendisini Mazhar Alp B'nin sekreteri olarak tanıtan ve "Seher" ismini kullanan eşi Didem B'yi (51) 8 Şubat'ta Bakırköy'deki evlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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