Son Dakika Haberleri: Hastalardan Sağlık Çalışanlarına "Tıp Bayramı" Sürprizi

Hastalardan Sağlık Çalışanlarına "Tıp Bayramı" Sürprizi

22 dakika önce

Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla odalarına gelen doktor ve sağlık çalışanlarına sürpriz yaparak çiçekle karşıladı.

Hastalardan Sağlık Çalışanlarına
Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla odalarına gelen doktor ve sağlık çalışanlarına sürpriz yaparak çiçekle karşıladı.

Odaları dolaşarak hastalarının kontrollerini yapan doktorlar ile sağlık çalışanları çiçeklerle karışlanınca hem şaşırdı hem da mutlu oldu.

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm sağlık camiasının bayramını kutladı.

Son yıllarda hastaneye başvuru yapan hasta sayısının arttığına işaret eden Bozkurt, "Bu durum tabii ki bizlerde daha fazla yoğunluğa ve yorgunluğa neden oluyor. En büyük dileğimiz hastalarımızı memnun etmek ve bizlerin de mutlu ve huzurlu çalışmasıdır. Sağlık camiası mensuplarının manevi hazzı hiçbir şeyle ölçülemez. Bu da yaptığımız işin en büyük değeridir." dedi.

Hatırlanmanın güzel olduğunu vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Böyle bir günde hastalarımızın sağlık çalışanlarını hatırlamaları bizleri çok mutlu etti. Arkadaşlarımız hasta muayenesi için odalara girdiğinde böyle bir görüntü ile karşılaştıklarında şaşırdılar. Bizim için de sürpriz oldu. Bütün sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum."

Hastanede tedavi görenlerden Erdoğan Aktaş da "Doktorlarımız bize ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Tüm hastane çalışanları tedavimiz için elinden geleni yapıyorlar. Başhekim Bey'in nezdinde tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: AA

14 Mart, Kastamonu, Tıp Bayramı, Güncel
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