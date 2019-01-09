Son Dakika Haberleri: Hastaları Gizli Kamera ile Kaydeden Doktor Tutuksuz Yargılanacak

Hastaları Gizli Kamera ile Kaydeden Doktor Tutuksuz Yargılanacak

25 dakika önce

İZMİR'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastaları Gizli Kamera ile Kaydeden Doktor Tutuksuz Yargılanacak, System.String[]
İZMİR'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, yaklaşık 4 saat boyunca savcılıkta ifade verdi. İfade verme işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, 21.20 sıralarında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli E. B. Ç tutuksuz yargılanacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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