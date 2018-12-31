Hastaların İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde rahatsızlanan vatandaşlara sağlık ekiplerini ulaştırmak için seferber oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde rahatsızlanan vatandaşlara sağlık ekiplerini ulaştırmak için seferber oldu.



Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çalışmalarını 24 saat sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, hasta vatandaşların da imdadına yetişiyor. Gece saat 02.00 sıralarında Bahçesaray ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Akyayla Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 23 yaşındaki Kamile Çeker için karla mücadele ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışma yaptı. Ardından sağlık ekiplerini bölgeye ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılan Çeker, tedavi altına alındı.



Aynı saatlerde Çatak ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akçabük Mahallesi Sivritepe mezrasında ise şiddetli baş ağrısı bulunan 18 yaşındaki Mecbure Çakar için sağlık ekiplerine haber verildi. Mezra yolunun kapalı olması nedeniyle ulaşamayan sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu mezra yolunu açarak hastanın Çatak Devlet Hastanesine ulaştırılmasını sağladı.



Ekipler, Muradiye ilçesi Gültepe Mahallesi Radar yolunda bulunan karakolda rahatsızlanan askeri kurtarmak için de yoğun çaba saf etti. Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan asker tedavi altına alındı.



Öte yandan, 13 ilçede karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüten ekipler; Başkale, Gürpınar, Saray ve Çaldıran ilçelerinde yolda mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı. - VAN

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