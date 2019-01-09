Son Dakika Haberleri: Hastaların İmdadına Karla Mücadele Ekipleri Yetişti

Hastaların İmdadına Karla Mücadele Ekipleri Yetişti

1 saat önce

Ordu'da kar dolayısıyla yolu kapanan mahallelerdeki 4 hasta, ekiplerin yardımıyla hastanelere ulaştırıldı.

Hastaların İmdadına Karla Mücadele Ekipleri Yetişti, System.String[]
Ordu'da kar dolayısıyla yolu kapanan mahallelerdeki 4 hasta, ekiplerin yardımıyla hastanelere ulaştırıldı.

İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi'nde ikamet eden böbrek hastası Mustafa Çon, rahatsızlandı. Kar dolayısıyla ulaşımda sıkıntı yaşayan Çon'un yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bölgeye iş makineleri yardımıyla yaklaşık 3 saatte ulaştı.

Evinden alınan Çon, belediyeye ait araçla ilçe merkezinde bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Çon, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekipler, Akkuş ilçesine bağlı Çökek Mahallesi'nde hasta bulunduğu ihbarı üzerine de çalışma gerçekleştirdi.

Yolun açılmasının ardından 80 yaşındaki Ünzile Çelebi de evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Ayrıca, Korgan ilçesinde yaşayan hamile kadın ile Perşembe ilçesinde ikamet eden yaşlı kadın da karla mücadele çalışmalarının ardından hastanelere sevk edildi.

Karı koca araçlarında mahsur kaldı


Akkuş ilçesinin Üçyol mevkisinde Arif Sarıçobanoğlu'nun kullandığı otomobil, kar birikintisine saplandı.

Otomobilde eşi Nejla ile mahsur kalan Arif Sarıçobanoğlu, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan belediye ekipleri, Sarıçobanoğlu'nun otomobilini halatla iş makinesine bağlayarak bulunduğu yerden kurtardı.

Arif Sarıçobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye'den Akkuş ilçesine bağlı Salman Mahallesi'ne giderken yolda kaldıklarını söyledi.

Otomobilin kara saplandığını anlatan Sarıçobanoğlu, "Yaklaşık 35 dakikadır buradayız. Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi geldi ve bizi kurtardı." dedi.

Sarıçobanoğlu, belediye ekiplerine yardımları için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Akkuş, Ordu, Kar, 3. Sayfa
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