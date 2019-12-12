Hastaların 'kedi' hassasiyeti - Son Dakika
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Hastaların 'kedi' hassasiyeti

6 saat önce

BURSA'da, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümündeki bekleme sandalyelerinden birinde yatan kedi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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BURSA'da, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümündeki bekleme sandalyelerinden birinde yatan kedi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hastanede sıra bekleyen yüzlerce hasta, sandalyede yatan kediyi rahatsız etmemek için ayakta bekledi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne ısınmak için giren kedi, hastalar için yapılan bekleme sandalyelerinden birinde uyudu. Kediyi rahatsız etmek istemeyen hastalar ise ayakta bekledi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, vatandaşların duyarlı davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not aldı.


Devlet Hastanesi, Acil Servis, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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