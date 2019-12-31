Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki - Son Dakika

Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki

6 saat önce

İZMİR'deki 112 istasyonlarının bazılarında dik pozisyonda taşınması gereken hastalar, kırık olan sedyelerde, sırtlarına yastık, çanta gibi destek eşyaları konulup, kontrolsüzce taşınıyor.

Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki, System.String[]

İZMİR'deki 112 istasyonlarının bazılarında dik pozisyonda taşınması gereken hastalar, kırık olan sedyelerde, sırtlarına yastık, çanta gibi destek eşyaları konulup, kontrolsüzce taşınıyor. Sedyelerin hayati önemi olduğunu vurgulayan Demokratik Sağlık- Sen İzmir Başkanı Ahmet Doğruyol, "Ambulanslarımızın kullandığı sedyelerin yüzde 20'sinin kırık olduğu yönünde bize bilgiler geliyor. Sedyelerin kırık olması, oturarak taşınması gereken hastaların ölümüne bile neden olabilir. Kırık sedyelerle ilgili gerekli tedbirler bir an önce alınmalı" dedi.

İzmir'deki bazı 112 istasyonlarında hastalar, sıklıkla kırılan ve ihale sahibi firma tarafından yenilenmeyen kırık sedyelerde taşınıyor. Kırık sedyeler yatar pozisyonda taşınan hastalarda da büyük risk oluştururken, dik pozisyonda taşınması gereken hastalar için bu risk çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Bulantı, kusma, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetleri olan hastalar dik pozisyonda taşınması gerektiği için, kırık sedyelerin altına yastık, çanta gibi destek eşyalar koyularak kontrolsüz biçimde oturtuluyor. Sedyelerin hayati önemine dikkat çeken Demokratik Sağlık Sen İzmir Başkanı Ahmet Doğruyol, "Ambulanslarımızın kullandığı sedyelerin yüzde 20'sinin kırık olduğu yönünde bize bilgiler geliyor. Sedyelerin kırık olması, oturarak taşınması gereken hastaların ölümüne bile sebep olabilir. Kırık sedyelerle ilgili gerekli tedbirler bir an önce alınmalı. Ambulansların iç dizaynı ile ilgili geçtiğimiz yıl yapılan ihalede, ihaleyi alan firmanın yetersiz kalmasından dolayı bu problemleri yaşıyoruz ve ambulansların iç dizaynı ile ilgili yaşanan sıkıntılar giderilemiyor. Önümüzde yeni bir ihale süreci var. Bu ihale sürecinde daha yetkin, etkin bir firmanın bu işi üstlenmesinde yarar görüyoruz" dedi.

'ACİLEN GİDERİLMELİ'

İzmir'de şu anda ambulans ihtiyacının devam ettiğini de vurgulayan Doğruyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız 2010- 2011 model araçlarla sağlık hizmeti vermeye çalışılıyor. Şu an kullanılan ambulansların da iç dizaynı ile ilgili sıkıntılar mevcut. Hepimizin bildiği gibi acil vakalarda hastaların bir bölümünün oturarak gitmesi gerekmekte. Göğüs ağrısı, kusma, nefes darlığı gibi durumlarda hastalarımızın oturarak taşınması gerekir. Bu noktada ambulanslarda görevli olan arkadaşlarımızın da sedyelerin kırık olmasından dolayı maalesef sedyelerin arkasına çanta gibi bazı materyaller koyarak hastayı dik tutmaya çalıştığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte bunun acilen giderilmesini bekliyoruz. Aynı zamanda ambulanslarımızın sadece acil vakalarda kullanılması gerekiyor. Maalesef son yıllarda ambulanslar gerekli, gereksiz her türlü vakaya gitmekte bu durum da bir kamu zararı meydana getiriyor. Önümüzdeki süreçte tüm bunlara dikkat edilmesi gerekiyor."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı
Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı

Son Dakika Haberleri
14:47 Öğrenci dostu ulaşıma devam - Son Dakika
14:47 Rue Crémieux: Paris'in şirin sokağına Instagram istilası - Son Dakika
14:47 Amerika-Çin İlişkilerinin Geleceği Silikon Vadisi'ni Nasıl Etkiler? - Son Dakika
14:47 Gazzeli ninenin emektar elleri, ekmeğini çamurdan çıkarıyor - HAN - Son Dakika
14:47 Azil Konusu 2020 Seçimlerinde Etkili Olacak mı? - Son Dakika
14:02 Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Son Dakika
13:33 Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 14:47:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]