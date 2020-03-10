Hastaların kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastaların kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi ediliyor - Son Dakika

Hastaların kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi ediliyor

6 saat önce

Bitlis'te kolundaki şişlik nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvuran hastanın kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi edildi.

Bitlis'te kolundaki şişlik nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvuran hastanın kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi edildi.

Hastane Başhekimi Erdinç Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, anjiyografi biriminde kalp damar hastalıkları konusunda başarılı çalışmaların yapıldığını söyledi.

Birimde kalp dışındaki damar hastalıklarının da tedavi edildiğini belirten Eren, şöyle konuştu:

"Kardiyoloji uzmanlarımızın özverili çalışmalarıyla önce böbrek damar tıkanıklıkları, beyine giden damar hastalıklarında anjiyografik girişimlerle tanı ve tedavi hizmetleri gerçekleştirdik. 69 ve 72 yaşında iki hastamız kol damarlarındaki tıkanıklık şikayetiyle hastanemize başvurdu. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji uzmanlarımızın ortak çalışmalarıyla az sayıda merkezde uygulanabilen anjiyografiyle başarılı bir tedavi sağlandı. Bölgede de ilk olan bu uygulamayla uzun zamandır birçok merkezde tedavi imkanı bulamayan hastalarımızın kol damarlarındaki dolaşım bozukluğu giderildi."

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Topçu ise hastanede normalin yanı sıra çok özellikli anjiyografiler yaptıklarını vurguladı.

Ekip olarak hastaların kol damarlarındaki tıkanıklığı anjiyografiyle açtıklarını dile getiren Topçu, "Kardiyoloji uzmanları Bedrettin Boyraz, Ersin İbişoğlu ve Ercan Çeyilli ile işlemleri yapıyoruz. Hastamız kolundaki şişlikten dolayı hastanemize başvurdu. Gerekli muayenelerin ardından hastanın kalbine yakın bir toplardamar tıkanıklığını tespit ettik. Anjiyografi tekniğiyle koldaki bir bölgeden toplardamara gelerek tespit ettiğimiz tıkanıklığı açtık. Hastamız bundan sonra kolunu daha iyi kullanabilecek." ifadelerini kullandı.

Anjiyografi işlemiyle kolunda tıkanan damarları açılan 69 yaşındaki Abdullah Adıyahşi de uygulanan tedaviyle kolunu daha rahat kullanabildiğini aktardı.

Hastaların kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi ediliyor

Devlet Hastanesi, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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