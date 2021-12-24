Üye Girişi
'HASTALARIN TAMAMINA YAKINI DELTA VE DELTA PLUS VARYANTINA SAHİP' - Son Dakika

'HASTALARIN TAMAMINA YAKINI DELTA VE DELTA PLUS VARYANTINA SAHİP'

24.12.2021 11:03

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının Türkiye'de henüz yaygın olmadığını belirterek, görev yaptığı hastanede Covid-19'a yakalanan hastaların neredeyse tamamının Delta, Delta Plus varyantına sahip olduğunu söyledi.

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının Türkiye'de henüz yaygın olmadığını belirterek, görev yaptığı hastanede Covid-19'a yakalanan hastaların neredeyse tamamının Delta, Delta Plus varyantına sahip olduğunu söyledi.

Avrupa'daki hızlı yayılımının ardından Türkiye'de de rastlanan Omicron varyantıyla ilgili, reel rakamların bilinmediğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu varyantın henüz yaygın olmadığını söyledi. Görevli olduğu Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamına yakınının Delta ve Delta Plus varyantına sahip vakalar olduğunu dile getiren Şener, "Sahada Omicron varyantı yaygın taramada olan bir varyant değil. Kendi klinik deneyimimize göre bu hastanede varyant taraması yapılan hastaların neredeyse tamamı Delta, Delta Plus varyantı şeklinde çıkıyor. Omicron için sahada yaygın olup olmadığını elimizde veri olmadığı için de söylememiz zor. Ancak gözleme dayalı sonuç çıkarabiliriz. Çünkü Omicron varyantının girdiği ülkelerde vaka sayıları ciddi sıçrama yapıyor. Türkiye'deki vaka sayılarında sıçramadan öte tam tersi düşme eğilimi var. Günlük ölüm sayıları da düşme eğiliminde. Dolayısıyla, tahminde bulunarak söyleyebilirim ki Türkiye'deki Omicron varyantı henüz yaygın değil" dedi.

'VAKALARDAKİ DÜŞÜŞ FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ'

Omicron varyantının baskın olduğu ülkelerde birdenbire olgu ve günlük vaka sayılarında ciddi tırmanışın göze çarptığını anlatan Prof. Dr. Alper Şener, Almanya, İngiltere, Güney Afrika ve ABD gibi ülkelerden örnekler verdi. Türkiye'de henüz Omicron varyantının çok yaygınlaşmadığını ve bu zaman dilimini iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Şener, şu uyarılarda bulundu:

"Omicron girdiği her ülkede yıkıcı ve yaygın bir hasar bırakacağı için olabildiğince çok kişinin üçüncü doz aşılı olmasını istiyoruz. Üçüncü doz bağışıklama için hala zamanımız var. Çift doz aşılanmış kişilerin tam bağışıklığı bitme aşamasına geldi. İki doz aşılanmışlarda yaklaşık 6 aylık bir periyottan önce üçüncü doz aşılama gündemde değildi. Artık Omicron varyantının gündeme gelmesiyle birlikte hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde üçüncü doz boşluğu öne doğru çekildi. Üçüncü dozu artırmamız gerekiyor. Hala Omicron varyantı için yeterince hazır değiliz. Omicron varyantı girdiği her ülkede günlük vaka sayılarını anormal arttırdı. Almanya 70 binlerde. Bu ülkeler nüfus sayıları bize yakın ancak aşılanma oranı bizden daha yüksek ülkeler. Buna rağmen üçüncü dozu geciktirdikleri ve maske, mesafe, el hijyeni önlemlerini erken kaldırdıkları için Omicron'un pençesi altına girdiler. Türkiye'nin bu aşamaya gelmeden önce bu zaman dilimini iyi değerlendirmesi gerekir. Önümüzdeki birkaç ay içinde daha yaygın Omicron vakaları deneyimlemeye başlayacağız. Sahada baskın hale gelmesinden önce vatandaşlar bir an önce üçüncü dozu olmaları gerekir."

Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının düşmesini yeterli bir bağışıklamaya ulaşılmış olmasına bağlayan Prof. Dr. Şener, Avrupa Birliği ülkelerine göre avantajlı konumda olunduğuna dikkat çekerek, "Vaka sayılarının şu an düşme trendinde olduğunu biliyoruz. AB ülkeleri ve diğerlerinden avantajlıyız. Salgının başından beri aynı kuralları uyguluyoruz. Almanya, İsrail dahil olmak üzere birçok ülke yasakları tamamen kaldırdı. Bu yasakların erken kalkmasının Omicron'da dezavantajını yaşadılar. Vaka sayıları ve ölü sayılarının düşme trendine girmesi bizim avantajlı olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH İYİ SENARYO TUTAR, KÖTÜYÜ ÇAĞIRMAYALIM'

Şener, Avrupa'daki bazı tahminlerin gelecek mart ayına kadar, Omicron varyantının yüzde 60-70 oranında baskın olacağını ve sahadaki virüslerin tamamının Omicron varyantı olacağını ileri sürdü. Türkiye'nin mevsimsel avantajına da dikkati çeken Şener, "Mart ayına kadarki dönemde bu periyodu hasarsız atlatırsak virüs, kapalı alandan çıkıp açık alana girdiğimiz ilkbahar döneminde dolaşıma başlayacak. En büyük sıkıntımız ilkbahara kadar kendimizi koruyabilmemiz. Omicron varyantının bizi teğet geçmesini istiyorsak ki bu iyi senaryo, maske, mesafe, el hijyeninden hiç taviz vermeden kışı kapalı alanlarda seyreltik geçirmemiz gerekiyor. Olabildiğince az kişiyle temas etmeli, aşılama yelpazesini yüksek tutup, üçüncü dozu ısrarla takip etmemiz gerekiyor. Eğer bu strateji tutarsa Omicron varyantının yaygın ve yıkıcı etkisini ülkemizde görmeyiz diye ümit ediyorum. İnşallah iyi senaryo tutar, kötü senaryoyu çağırmayalım" dedi.

'HASTALARIN TAMAMINA YAKINI DELTA VE DELTA PLUS VARYANTINA SAHİP'
'HASTALARIN TAMAMINA YAKINI DELTA VE DELTA PLUS VARYANTINA SAHİP'
'HASTALARIN TAMAMINA YAKINI DELTA VE DELTA PLUS VARYANTINA SAHİP'

YORUMLAR
500

Delta Varyantı, Koronavirüs, Türkiye, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HASTALARIN TAMAMINA YAKINI DELTA VE DELTA PLUS VARYANTINA SAHİP' - Son Dakika


Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: 'HASTALARIN TAMAMINA YAKINI DELTA VE DELTA PLUS VARYANTINA SAHİP' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement