Son Dakika Haberleri: Hastaların Yardımına Jandarma Yetişti

Hastaların Yardımına Jandarma Yetişti

59 dakika önce

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 2 vatandaşın yardımına jandarma yetişti.

Hastaların Yardımına Jandarma Yetişti, System.String[]
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 2 vatandaşın yardımına jandarma yetişti.

Tomarza ilçesi Arslantaş Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Fadime Hayta ile 67 yaşındaki İhsan Bağırgam, hipertansiyon ve kalp sıkışması şikayetiyle hastaneye gitmek istedi.


Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahalledeki hastaların yakınları durumu yetkililere bildirdi.


Kötü hava koşullarından sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamaması ve helikopter kalkışı sağlanamaması üzerine jandarma ile Karayolları ekipleri harekete geçti.


Yaklaşık 24 saat süren çalışma sonucu bölgeye ulaşan jandarma, Hayta ve Bağırgam'ı evlerinden alarak yolda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Tomarza Devlet Hastanesine götürülen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:27 Kaynak: AA

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