Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı - Son Dakika
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Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı

11.05.2022 09:56
Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı

Adana'da bir aile sağlığı merkezinde görevli doktor hastalarıyla merkezde ilişkiye girdiği öne sürülerek valilik tarafından açığa alındı.

Adana'da bir aile sağlığı merkezinde görevli doktor hastalarıyla merkezde ilişkiye girdiği öne sürülerek valilik tarafından açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'ne gelen bazı hastalar Dr. İ.H.S. (53) tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.'nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Doktor ve hemşireler bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi. Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi.

Doktorla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı
Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı
Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı

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Taciz, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürülen doktor açığa alındı - Son Dakika
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