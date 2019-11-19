Son Dakika Haberleri: Hastalığa tiyatro oyunu ile dikkat çekilecek
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Hastalığa tiyatro oyunu ile dikkat çekilecek

6 saat önce

AKCİĞER damarlarının tıkanması ve kan akımını yavaşlatması sonucu oluşan bir hastalık olan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) konusunda farkındalık yaratmak için 23 Kasım KTEPH Farkındalık Günü'nde tiyatro oyunu ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Hastalığa tiyatro oyunu ile dikkat çekilecek, System.String[]
AKCİĞER damarlarının tıkanması ve kan akımını yavaşlatması sonucu oluşan bir hastalık olan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) konusunda farkındalık yaratmak için 23 Kasım KTEPH Farkındalık Günü'nde tiyatro oyunu ve fotoğraf sergisi düzenlenecek. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği'nin liderliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte uzun dönemde yaşam kalitesini düşürebilecek, hatta yaşam kaybına neden olabilecek bir hastalık olan KTEPH'e dikkat çekilmeye çalışılıyor. Tedavi yöntemlerinin de geliştirilmesi amaçlanan hastalık ile ilgili etkinlikler 23 Kasım Cumartesi günü Ankara Cermodern'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Gerçekleşecek tiyatro etkinliğinde, KTEPH hastası üç kişinin hayatından kesitler canlandırılacak ve Antik Tiyatro oyuncuları tarafından oynanacak. Fotoğraf sergisinde ise, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından oluşturulmuş fotokolektif atölyesinde, yaklaşık altı aydır emek veren fotoğraf sanatçıları tarafından gerçekleştirilmiş sergi ile izleyicilerin karşısına çıkacak.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:26 Kaynak: DHA
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