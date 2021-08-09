Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti

AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent,yangınlardan dolayı günlerdir afet bölgesindeki çadırlarda afetzedelere yardımcı oluyor. Bir süredir egzama şikayeti yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabından takipçilerinden rahatsızlığı için bilgi istedi.

RAHATSIZLIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

52 yaşındaki şarkıcı paylaşımında "Şu anda kollarımda ve ayak diz kapaklarımda egzama-sedef benzeri bir şey var. Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum. Bir türlü olmadı. Bir yerlere gittim, merhemler fayda etmedi. Haydi şimdi sıra sizde? Bulun şu tedaviyi. Kaşınıyor. 1 yıldır kaşınıyor mübarek" dedi.

"ÖLMEDİM, YEMİN EDEBİLİRİM"

Levent bu paylaşımında dolayı hakkında "Öldü" ve "Şarkıcıdan kötü haber" diye yapılan haberlere isyan etti. Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, "Her saat tweet attığım halde görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan. Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Ha bu arada ölmedim yemin edebilirim" ifadelerini kullandı.