Üye Girişi
Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika

Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor

04.02.2022 20:04

Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyorORDU Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebekken geçirdiği hastalık sonucu ayaklarını kaybeden Hamza Engin(53), hiç giyemediği ayakkabıları müşterileri için tamir ediyor.

Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor

ORDU Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebekken geçirdiği hastalık sonucu ayaklarını kaybeden Hamza Engin(53), hiç giyemediği ayakkabıları müşterileri için tamir ediyor.

Yaklaşık 32 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini yapan 53 yaşındaki Hamza Engin giyemediği ayakkabıları, yıllardır başkaları için tamir ediyor. 6 aylık bebek hastalığı yüzünden yanlış iğne tedavisi sonucu engelli bir birey olduğunu ifade eden Hamza Engin, bu engelin kendisine hiçbir zaman yük olmadığını vurguladı.

"Ayakkabı giymeyi hiç heveslenmedim"

Engelinin, kendisine engel olmadığını ve ayakkabı kullanmaya heveslenmediğini ifade eden Hamza Engin, "Şimdi mesela bir ayakkabıyı hevesle yaptım ama ben giyemiyorum hiç giymeyi düşündüm mü? Yok, yani giymeye heveslenip tatmadım öyle bir özentiye de düşmedim. Şükürler olsun ama tabii ki mutluluk veren bir yönü vardır onu biz tadamadık" dedi.

Engin, hiçbir zaman ayakkabı giymediği için duygusal yönde yenilgiye düşmediğini dile getirdi.

"Halkımız bana sevgi göstermeseydi bu mesleği asla yapmazdım"

Engin, kendisinin bu mesleği yaptığını gören vatandaşların daha iyi bir yaklaşımda bulunduğunu belirterek, "Halkımızın içerisinde bu sevgiye, şefkate erişemeseydim bu mesleği asla yapamazdım" ifadelerine yer verdi.

"Ömrüm olursa bu meslekte yarım asrı devirmeyi de düşünüyorum"

Yaklaşık 2 metrelik bir alanda bu işi yaptığını ifade eden Engin, "Çeyrek asrı devirdim, ömrüm olursa yarım asrı devirmeyi de düşünüyorum. Ben buraya bir gün gelmesem evde kalamam sıkılırım, bunalırım yani burası benim için bir hobi" şeklinde konuştu.

Engin, "Arkadaşlarımız engelli olup da kendileri bir kenara çekmeyi bıraksınlar bir şeyler yapmaya 'ben de buradayım, ben de bunu yapabiliyorum' demeyi ve çevresinde de bunu daha iyi başarmayı düşünsünler her zamanda başarılı olacaklarına inanıyorum" diyerek engelli bireylere çağrıda bulundu.

Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor
Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor
Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor

YORUMLAR
500

Altınordu, Engelli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:34 Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 20:10:15. #1.12#
SON DAKİKA: Hastalığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen Engin, başkaları için ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement