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Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu - Son Dakika

Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu

05.12.2021 16:14

Spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı sebebiyle hayatında hiç salınacağa binemeyen 4 yaşındaki Beren'in salıncak hayaline Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kayıtsız kalmadı. Beren, Dr. Şadi Yazıcı tarafından kendisi için hazırlatılan salıncağa binerek hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı.

Tuzla'nın Şifa Mahallesi'nde oturan 4 yaşındaki Beren, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan özel bir istekte bulundu. Spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı nedeniyle parklarda bulunan salıncaklara binemeyen Beren, evinin yakınında bulunan Şehit Bahadırhan Solak Parkı'na engelsiz salıncak kurulması konusunda Başkan Yazıcı'dan talepte bulundu. Beren isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞER

Ekipler, Şehit Bahadırhan Solak Parkı'na Beren ve dezavantajlı diğer çocuklarında kullanabilmesi için engelsiz salıncak kurdu. Parkta annesinin yardımıyla salıncakta sallanan Beren'in mutluluğu ise kameralara yansıdı.

Hayatında hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayalini Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı gerçekleştirdi
Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu

Şehit, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastalığı nedeniyle hiç salıncağa binemeyen küçük kızın hayaline Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kavuşturdu - Son Dakika
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